Santos perde três titulares para o duelo contra o Bahia

O técnico Cuca terá dor de cabeça para montar o time do Santos para a partida do próximo sábado (25), na Vila Belmiro. Três jogadores que estavam pendurados receberam cartão amarelo e serão desfalques contra o Bahia.

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O lateral-direito Igor Vinícius, o volante Gustavinho e o atacante Gabigol foram advertidos ao longo da partida diante do Fluminense e estão fora. As opções do treinador são Mayke, Oliva e Thaciano.

Outro nome que é dúvida é o meia-atacante Barreal, que foi substituído minutos após marcar o segundo gol do Santos, com dores. A tendência é que o atleta seja reavaliado.

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Por fim, no departamento médico, o Santos ainda conta com Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita) e Rony (torção no tornozelo direito).

Gabigol está fora do duelo contra o Bahia (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Derrota para o Fluminense pressiona o Santos

O Santos foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 2 na noite deste domingo (19), na Vila Belmiro, em partida em que o time esteve à frente no placar em dois momentos, mas sofreu a virada.

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Após o apito final, a torcida fez críticas ao elenco e, principalmente, à diretoria, com protestos direcionados ao presidente Marcelo Teixeira.

"Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabund*".

"Ei, Teixeira, vai tomar no c*".

Com o resultado, o Santos permanece com 13 pontos em 12 jogos e segue na 15ª colocação do Brasileirão. A equipe soma três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 16 gols marcados e 19 sofridos, tendo saldo negativo de três.

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