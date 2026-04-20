Santos perde três titulares para o duelo contra o Bahia
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O técnico Cuca terá dor de cabeça para montar o time do Santos para a partida do próximo sábado (25), na Vila Belmiro. Três jogadores que estavam pendurados receberam cartão amarelo e serão desfalques contra o Bahia.
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O lateral-direito Igor Vinícius, o volante Gustavinho e o atacante Gabigol foram advertidos ao longo da partida diante do Fluminense e estão fora. As opções do treinador são Mayke, Oliva e Thaciano.
Outro nome que é dúvida é o meia-atacante Barreal, que foi substituído minutos após marcar o segundo gol do Santos, com dores. A tendência é que o atleta seja reavaliado.
Por fim, no departamento médico, o Santos ainda conta com Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita) e Rony (torção no tornozelo direito).
Derrota para o Fluminense pressiona o Santos
O Santos foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 2 na noite deste domingo (19), na Vila Belmiro, em partida em que o time esteve à frente no placar em dois momentos, mas sofreu a virada.
Após o apito final, a torcida fez críticas ao elenco e, principalmente, à diretoria, com protestos direcionados ao presidente Marcelo Teixeira.
"Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabund*".
"Ei, Teixeira, vai tomar no c*".
Com o resultado, o Santos permanece com 13 pontos em 12 jogos e segue na 15ª colocação do Brasileirão. A equipe soma três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 16 gols marcados e 19 sofridos, tendo saldo negativo de três.
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