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Thiago Mendes chama atenção em Olimpia x Vasco: 'Merecia'

Times disputam uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 19:49
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Thiago Mendes comemorando gol em Olimpia x Vasco
Thiago Mendes comemorando gol em Olimpia x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Olimpia e Vasco estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (20), em jogo válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. Apesar do time da casa começar vencendo, Thiago Mendes foi responsável por empatar a partida com gol de chapa.

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Aos vinte e oito minutos da primeira etapa, Thiago Mendes escapa da marcação no meio, carrega até a entrada da área e enfia na esquerda para David. O atacante dá de primeira no meio da área e encontra o próprio Thiago Mendes, que chuta de primeira e estufa a rede de Oliveira.

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➡️ Veja gols de Olimpia x Vasco: Thiago Mendes e David viram o jogo

Veja o gol:

Nas redes sociais, torcedores comemoram o gol do volante após a polêmica durante o final de semana com Neymar, o jogador comemorou com os dedos nos ouvidos.

Veja a repercussão:

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Jogadores que viajaram, mas estão fora

Alguns jogadores viajaram com o elenco para o Paraguai e participaram do cronograma de treinamentos, mas não foram relacionados para a partida. São eles: Pablo, Wallace, Euder, JV Fonseca, Bruno Lopes e Paulinho.

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Colidio Santiago Sosa também viajaram com o grupo. Apesar de os dois já terem estreado pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, os reforços ainda não estão inscritos para esta fase da Sul-Americana e, por isso, não podem atuar contra o Olimpia.

Tumulto entre jogadores do Vasco e jogadores do Olimpia durante partida no estadio Sao Januario pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026.
Tumulto entre jogadores do Vasco e jogadores do Olimpia durante partida no estadio Sao Januario pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Além deles, Jair, que se recupera de uma lesão no adutor da coxa, e Rojas, com um edema na coxa direita, também estão fora da decisão.

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O Olimpia vai a campo contra o Vasco com: Olveira; Cáceres, Bentaberry, Gamarra e Matus; Sánchez, Fernando David e Cardozo; Delmás, Benítez e Braian Romero.

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