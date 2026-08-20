Thiago Mendes chama atenção em Olimpia x Vasco: 'Merecia' Times disputam uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana

Olimpia e Vasco estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (20), em jogo válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. Apesar do time da casa começar vencendo, Thiago Mendes foi responsável por empatar a partida com gol de chapa.

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Aos vinte e oito minutos da primeira etapa, Thiago Mendes escapa da marcação no meio, carrega até a entrada da área e enfia na esquerda para David. O atacante dá de primeira no meio da área e encontra o próprio Thiago Mendes, que chuta de primeira e estufa a rede de Oliveira.

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➡️ Veja gols de Olimpia x Vasco: Thiago Mendes e David viram o jogo

Veja o gol:

Nas redes sociais, torcedores comemoram o gol do volante após a polêmica durante o final de semana com Neymar, o jogador comemorou com os dedos nos ouvidos.

Veja a repercussão:

THIAGO MENDES MELHOR QUE NEYMAR — soareszzᶜʳᵛᵍ ✠ (@fsoareszz) August 20, 2026

Se tinha alguém que merecia fazer um gol por causa dos últimos dias, esse alguém era o Thiago Mendes do Vasco. — IYKYK (@wxllguterres) August 20, 2026

Ele é o melhor volante, o melhor meia e o melhor atacante do time. Thiago Mendes é o único que tem se salvado nessa fase tenebrosa do time. — EstudeVasco (@EstudeVasco) August 20, 2026

VASCO!! VAMOS!!! Jogadaça do Thiago Mendes. Esperou o tempo certo pra tocar no David, que milagrosamente devolveu certo — Rafael Aquino (@Rafael01Aquino) August 20, 2026

O NEYMAR PODE ESPERAR QUE SUA HORA NA COPA DO BR VAI CHEGAR



não apertaremos sua mão, aqui é THIAGO MENDES — Jennifer (@imajennary) August 20, 2026

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Jogadores que viajaram, mas estão fora

Alguns jogadores viajaram com o elenco para o Paraguai e participaram do cronograma de treinamentos, mas não foram relacionados para a partida. São eles: Pablo, Wallace, Euder, JV Fonseca, Bruno Lopes e Paulinho.

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Colidio e Santiago Sosa também viajaram com o grupo. Apesar de os dois já terem estreado pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, os reforços ainda não estão inscritos para esta fase da Sul-Americana e, por isso, não podem atuar contra o Olimpia.

Tumulto entre jogadores do Vasco e jogadores do Olimpia durante partida no estadio Sao Januario pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Além deles, Jair, que se recupera de uma lesão no adutor da coxa, e Rojas, com um edema na coxa direita, também estão fora da decisão.

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O Olimpia vai a campo contra o Vasco com: Olveira; Cáceres, Bentaberry, Gamarra e Matus; Sánchez, Fernando David e Cardozo; Delmás, Benítez e Braian Romero.

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