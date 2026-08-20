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Veja o gol de Olimpia x Vasco: Matus marca de muito longe

Duelo vale vaga nas quartas de final da Sul-Americana

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 19:21
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Vasco e Olimpia pela Sul-Americana
Vasco e Olimpia pela Sul-Americana (Foto: Mauro Pimentel/ AFP)

Olimpia e Vasco estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (20), em jogo válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. Até aqui, melhor para o time da casa, que vence no Paraguai por 1 a 0, com gol de Matus. Veja abaixo:

Escalação do Vasco para pegar o Olimpia

Vasco está escalado para enfrentar o Olimpia nesta quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Conforme antecipado pelo Lance!, o técnico Pedro Emanuel optou por escalar força máxima na partida decisiva, que vale uma vaga nas quartas de final da competição.

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Como também antecipado pelo Lance!, alguns jogadores seriam reavaliados pelo Departamento de Saúde e Perfomance (DESP). Após a análise do setor ficou definido que Paulo Henrique e Tchê Tchê começam no banco de reservas por controle de carga em Olimpia x Vasco. Para as vagas, Pedro Emanuel promoveu as entradas de Puma Rodríguez e Ramon Rique, respectivamente. Outra mudança é a entrada de David na vaga de Spinelli.

Com isso, o Vasco entra em campo contra o Olimpia com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique; Adson, Andrés Gómez e David.

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Jogadores que viajaram, mas estão fora

Alguns jogadores viajaram com o elenco para o Paraguai e participaram do cronograma de treinamentos, mas não foram relacionados para a partida. São eles: Pablo, Wallace, Euder, JV Fonseca, Bruno Lopes e Paulinho.

Colidio Santiago Sosa também viajaram com o grupo. Apesar de os dois já terem estreado pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, os reforços ainda não estão inscritos para esta fase da Sul-Americana e, por isso, não podem atuar contra o Olimpia.

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Equipe titular do Vasco em duelo contra o Olimpia
Equipe titular do Vasco em duelo contra o Olimpia na fase de grupos(Foto: Matheus Lima/Vasco)

Além deles, Jair, que se recupera de uma lesão no adutor da coxa, e Rojas, com um edema na coxa direita, também estão fora da decisão.

O Olimpia vai a campo contra o Vasco com: Olveira; Cáceres, Bentaberry, Gamarra e Matus; Sánchez, Fernando David e Cardozo; Delmás, Benítez e Braian Romero.

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