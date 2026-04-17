Tadeu Schmidt se pronuncia após a morte de Oscar Schmidt

Apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, se pronunciou pela primeira vez após a morte de Oscar Schmidt na tarde desta sexta-feira (17). O falecimento do ex-jogador foi confirmado por meio da assessoria de imprensa pessoal do ex-ala, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tadeu, irmão do jogador, se pronunciou através das suas redes sociais poucas horas depois da divulgação da fatídica notícia.

➡️ Clubes prestam homenagem a Oscar Schmidt

Veja:

Tadeu Schmidt através das suas redes sociais. (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relação familiar

O apresentador cresceu em um ambiente de atletas e esportes, inclusive o nascimento do jornalista, em 1974, foi anunciado em um ginásio onde o ex-jogador do basquete treinava - Tadeu ainda tentou carreira no vôlei antes do jornalismo.

Como jornalista, Tadeu do BBB ingressou na Globo em 2000, passou pelo jornalismo esportivo e apresentou o Fantástico. Em 2022, assumiu o comando do Big Brother Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Oscar Schmidt é homenageado em cerimônia do Hall da Fama do COB

Quando perguntado sobre o Oscar, Tadeu respondia que via o irmão mais velho uma inspiração.

— Sempre quis ser atleta. Como meu irmão era um ídolo, sempre achei que seria um ídolo do esporte também. — afirmou em participação no 'Altas Horas'.

➡️ Entenda por que Oscar Schmidt disse 'não' à NBA

Em publicação feita em 2022 nas redes sociais, o apresentador ainda se declarou para o irmão, e ex-jogador.

➡️ Fãs lamentam morte de Oscar Schmidt: 'Obrigado por tudo'

— Antes mesmo de a minha carreira começar, eu sabia que precisava ser quem eu sou. imagina! Sendo irmão de um herói nacional, eu precisava muito ser eu mesmo — publicou.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo presta homenagem ao ídolo Oscar Schmidt