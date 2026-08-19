Sportv e Ge TV exibem com exclusividade o primeiro jogo da NFL no Maracanã Rio de Janeiro recebe pela primeira vez jogo da liga de futebol americano

O Maracanã será palco pela primeira vez na história de um jogo da NFL (liga de futebol americando dos Estados Unidos). O Sportv e a GeTV vão transmitir, com exclusividade, a partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, pela temporada regular, que acontece no dia 27 de setembro.

➡️ NFL: Empresa brasileira cuida do gramado da pré-temporada do Dallas Cowboys

A TV Globo não irá transmitir o confronto, mas exibirá ao vivo o show do intervalo, que será comandado por Pedro Sampaio e Ricky Martin. Mais tarde, após o Fantástico, a emissora da TV aberta passa um compacto com os melhores momentos do confronto.

continua após a publicidade

➡️ NFL anuncia parceria com Governo do Paraná e Prefeitura de Curitiba

A partida no Brasil é um dos grandes destaques do segundo ano da parceria entre Globo e NFL, que amplia ainda mais a presença da liga em diferentes plataformas. Ao longo da temporada, o sportv transmitirá mais de 80 jogos ao vivo da competição, sendo 41 de forma exclusiva.

NFL Brasil

O jogo no Maracanã marca a terceira vez que a NFL irá desembarcar em terras brasileiras. Nos últimos dois anos, a partida da liga no Brasil aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo. Após o sucesso, a liga resolveu explorar uma nova cidade para o evento.

continua após a publicidade

No Rio de Janeiro, a liga forneceu a presença de duas franquias tradicionais. De um lado, o Dallas Cowboys, uma das equipes mais populares e valiosas do esporte mundial. Conquistou três de seus cinco títulos na década de 1990 e pretende dar fim ao jejum de três décadas sem levantar o troféu da NFL.

o outro lado estarão os Baltimore Ravens, bicampeões do Super Bowl. Depois de terminarem a última temporada com oito vitórias e nove derrotas e fora dos playoffs, os Ravens chegam para um novo ano tendo entre seus principais nomes o quarterback Lamar Jackson e o running back Derrick Henry.

continua após a publicidade