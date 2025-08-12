Sorteio da Copa do Brasil: Bahia enfrenta o Fluminense nas quartas de final
Bahia chega às quartas de final pela décima vez
O Bahia conheceu, na manhã desta terça-feira, seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil e também o chaveamento até uma possível final. O sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, colocou o Fluminense no caminho do Tricolor baiano. Os mandos de campo ainda serão definidos.
As partidas de ida e volta das quartas estão marcadas para as semanas dos dias 27 de agosto e 11 de setembro. O time que avançar para as semifinais embolsa mais R$ 9.922.500.
Chaveamento
Caso avance de forma inédita, o Bahia enfrenta o vencedor do clássico entre Botafogo e Vasco nas semifinais.
Em uma possível final, o Bahia pode encarar Cruzeiro, Atlético-MG, Athletico-PR ou Corinthians, clubes que estão do outro lado da chave.
Veja confrontos das quartas da Copa do Brasil definidos por sorteio:
- Atlético-MG x Cruzeiro;
- Corinthians x Athletico-PR;
- Vasco x Botafogo;
- Bahia x Fluminense;
Histórico do Bahia nas quartas
Receber essa premiação, no entanto, seria algo inédito para o Bahia, que nunca conseguiu quebrar a barreira das quartas de final da Copa do Brasil. Das nove vezes que chegou até esta fase, foi eliminado em todas.
Neste ano, vai enfrentar o Fluminense pela primeira vez nas quartas de final com a esperança de fazer história na competição.
Participações do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil:
- 1989: Grêmio ❌
- 1990: Flamengo ❌
- 1999: Juventude ❌
- 2002: Atlético-MG ❌
- 2012: Grêmio ❌
- 2018: Palmeiras ❌
- 2019: Grêmio ❌
- 2023: Grêmio ❌
- 2024: Flamengo ❌
- 2025: Fluminense 🔄
Campanha do Bahia na Copa do Brasil 2025
Diferente de 2023 e 2024, o Tricolor chega às quartas com menos jogos na Copa do Brasil, já que inicou a atual campanha na terceira fase por ter se classificado para a Libertadores. Nos dois jogos contra o Paysandu, o Bahia não teve dificuldades e construiu 5 a 0 no agregado (1 a 0 na ida e 4 a 0 na volta).
Já diante do Retrô a tarefa foi mais sofrida. Depois de vencer por 3 a 2 na Arena Fonte Nova, o Tricolor ficou só no empate sem gols na última quarta-feira, pela partida de volta, o suficiente para carimbar mais uma vaga nas quartas.
