menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Sorteio da Copa do Brasil: Bahia enfrenta o Fluminense nas quartas de final

Bahia chega às quartas de final pela décima vez

Time do Bahia reunido nas quartas de final da Copa do Brasil 2024 (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
imagem cameraTime do Bahia reunido nas quartas de final da Copa do Brasil 2024 (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 12/08/2025
10:34
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia conheceu, na manhã desta terça-feira, seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil e também o chaveamento até uma possível final. O sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, colocou o Fluminense no caminho do Tricolor baiano. Os mandos de campo ainda serão definidos.

continua após a publicidade

Relacionadas

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

As partidas de ida e volta das quartas estão marcadas para as semanas dos dias 27 de agosto e 11 de setembro. O time que avançar para as semifinais embolsa mais R$ 9.922.500.

Chaveamento

Caso avance de forma inédita, o Bahia enfrenta o vencedor do clássico entre Botafogo e Vasco nas semifinais.

Em uma possível final, o Bahia pode encarar Cruzeiro, Atlético-MG, Athletico-PR ou Corinthians, clubes que estão do outro lado da chave.

Veja confrontos das quartas da Copa do Brasil definidos por sorteio:

  • Atlético-MG x Cruzeiro;
  • Corinthians x Athletico-PR;
  • Vasco x Botafogo;
  • Bahia x Fluminense;
Bahia e Retrô na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Bahia e Retrô na Arena Fonte Nova, pela Copa do Brasil; veja resultado do sorteio e chaveamento das quartas (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Histórico do Bahia nas quartas

Receber essa premiação, no entanto, seria algo inédito para o Bahia, que nunca conseguiu quebrar a barreira das quartas de final da Copa do Brasil. Das nove vezes que chegou até esta fase, foi eliminado em todas.

continua após a publicidade

Neste ano, vai enfrentar o Fluminense pela primeira vez nas quartas de final com a esperança de fazer história na competição.

Participações do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil:

  • 1989: Grêmio ❌
  • 1990: Flamengo ❌
  • 1999: Juventude ❌
  • 2002: Atlético-MG ❌
  • 2012: Grêmio ❌
  • 2018: Palmeiras ❌
  • 2019: Grêmio ❌
  • 2023: Grêmio ❌
  • 2024: Flamengo ❌
  • 2025: Fluminense 🔄

Campanha do Bahia na Copa do Brasil 2025

Retrô e Bahia se enfrentaram na Arena Pernambuco (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Retrô e Bahia se enfrentaram na Arena Pernambuco; sorteio coloca o Fluminense no caminho do Bahia nas quartas da Copa do Brasil (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Diferente de 2023 e 2024, o Tricolor chega às quartas com menos jogos na Copa do Brasil, já que inicou a atual campanha na terceira fase por ter se classificado para a Libertadores. Nos dois jogos contra o Paysandu, o Bahia não teve dificuldades e construiu 5 a 0 no agregado (1 a 0 na ida e 4 a 0 na volta).

Já diante do Retrô a tarefa foi mais sofrida. Depois de vencer por 3 a 2 na Arena Fonte Nova, o Tricolor ficou só no empate sem gols na última quarta-feira, pela partida de volta, o suficiente para carimbar mais uma vaga nas quartas.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias