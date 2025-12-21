Como era o mundo antes da final do Mundial de 2000, entre Vasco e Corinthians?

Sonhando em fechar a temporada com chave de ouro, Vasco e Corinthians definem o título da Copa do Brasil, neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Assim como na final do Mundial de 2000, os rivais voltam ao histórico estádio para escrever uma nova história no confronto.

continua após a publicidade

➡️Vasco x Corinthians: onde assistir, horário e escalações da final da Copa do Brasil

De olho nessa decisão, o Lance! te conta como era o mundo antes da grande decisão do Mundial de Clubes da Fifa, em 2000. Confira abaixo.

Fugindo do universo futebolístico, o mundo vivia uma verdadeira mistura do passado analógico com o futuro digital. A internet discada começou a se popularizar no Brasil, celulares eram básicos, sem telas táteis, enquanto a moda exibia calças de cintura baixa. Neste mesmo ano, o lançamento do PlayStation 2 movimentou a juventude.

Já no âmbito esportivo, Vasco e Corinthians tinham duas verdadeiras seleções em seus elencos. Com nomes como Marcelinho Carioca, Romário, Edmundo e Edílson Capetinha, os rivais chegaram para a grande decisão do Mundial vivendo sua melhor fase. Em campo, o tempo normal e a prorrogação terminaram empatados em 0 a 0. Nos pênaltis, o Timão levou a melhor por 4 a 3 e conquistou seu único título no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️Vasco ou Corinthians? Comentaristas elegem favorito para a final da Copa do Brasil

Vasco e Corinthians decidem título da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel para levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã e viu Fernando Diniz se sobressair em relação a Dorival Júnior nos primeiros 90 minutos da decisão.

➡️Vasco x Corinthians será também Coutinho x Memphis

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas