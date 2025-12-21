Demitida após acompanhar o Vasco na Copa do Brasil, torcedora sonha com o bicampeonato
Situação inusitada aconteceu no primeiro jogo da final
O grande dia chegou, torcedor! Após 14 longos anos, o Vasco está de volta a uma final da Copa do Brasil e enfrenta o Corinthians com o apoio de mais de 70 mil apaixonados que prometem empurrar a equipe antes mesmo da bola rolar neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.
Entre os milhares de vascaínos que lotam o Maracanã, uma história em particular tem chamado atenção nas redes sociais. Após o empate sem gols no jogo de ida, a vendedora Nathália Martins publicou que foi demitida porque faltou o expediente na última quarta-feira (17), para acompanhar o Vasco na Neo Química Arena.
- No começo do mês, pedi minha folga para os dias 14 e 17, alegando que tinha compromisso nessas datas. Depois disso, a liderança responsável me disse que estava tudo bem e disse que me daria as duas folgas. No dia 14, fui para o jogo contra o Fluminense e na segunda, quando ela liberou a escala, eu estava de folga na quinta e não na quarta, que era o dia do jogo. Eu falei com ela que tinha um compromisso no dia e ela me disse que não teria como mudar a escala. Também perguntou se teria como eu mudar meu compromisso e avisei que não teria como, que precisava da folga na quarta-feira. Ela insistiu que não tinha como mudar e eu resolvi ir, mesmo sem ganhar a folga. Na quinta, como estava de folga, aproveitei para descansar da viagem para São Paulo e quando voltei sexta-feira, ela me chamou e falou que estava encerrando o meu contrato - comentou a torcedora.
Segundo ela, todo torcedor que acompanha seu clube de coração deveria viver essa experiência de assistir um jogo fora de casa. Nathália revelou ainda que estará presente no Maracanã para a grande decisão e se mostrou confiante para o bicampeonato. Para ela, ninguém merece mais essa conquista que o torcedor vascaíno.
- Ir para jogo fora de casa é uma experiência que todo torcedor que acompanha seu time deveria viver. Esse ano, tive a oportunidade de ir alguns jogos fora e tive bastante sorte, estava contra o Santos, no 6 a 0, contra o São Paulo, contra o Bragantino e contra o Sport também. E cara, esperei 14 anos para ver meu time numa final e não tinha como ficar de fora, eu tive que ir. Também estarei no Maracanã para acompanhar essa decisão. Estou muito confiante, 14 anos depois a nossa torcida merece demais. Realmente, a frase da nossa campanha é: "Ninguém merece mais que a gente!" - disse Nathália.
Torcedora acompanhou o Vasco no título da Copa do Brasil em 2011
Sonhando com o bicampeonato, a torcedora relembrou como foi a experiência do primeiro título da Copa do Brasil. Por coincidência do destino, Nathália também foi demitida de seu emprego, pouco antes da final contra o Coritiba, em 2011, e usou o dinheiro da rescisão para acompanhar a decisão direto do Couto Pereira.
- Esse amor pelo Vasco não veio de família, meu pai era botafoguense. Eu acompanhava o Botafogo quando era mais nova, até o belo dia que ele me levou para um Vasco x Botafogo e desde então eu resolvi ser vascaína por conta própria. Apesar de ser a única filha vascaína, meu pai sempre me levou em São Januário e tenho um carinho pelo Botafogo por conta dele. Mas é o time que nos escolhe e desde então comecei a acompanhar o máximo que eu pude. Estava na final da Copa do Brasil em 2011 contra o Coritiba, tinha acabado de ser demitida também, peguei a rescisão e embarquei nessa aventura. Agora, vamos buscar mais uma taça. Seremos! - finalizou.
