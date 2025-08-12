Luxemburgo aponta carência no elenco do Flamengo: ‘Tem que ter’

O Flamengo venceu o Mirassol pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro por 2 a 1 no Maracanã, mas a atuação do Rubro-Negro não convenceu todo mundo. O elenco do Flamengo e a partida foram pauta no programa 'Galvão e Amigos', e Luxemburgo apontou uma carência.

continua após a publicidade

Galvão Bueno, apresentador do programa, puxou a resenha e questionou porque o Flamengo não tem feito tantos gols, apesar de ter o melhor ataque da competição. O técnico Vanderlei Luxemburgo apontou uma carência no elenco do Flamengo.

➡️Galvão Bueno aponta gigante ‘favorecido pelo sistema’ na rodada do Brasileirão

- É a característica dos jogadores. Tem que ter mais jogador que faça gol. Você acha que o Cebolinha é artilheiro? Não é. Quando é o Pedro, Bruno Henrique, até tem mais. O Cebolinha nunca foi jogador de fazer muito gol. Os laterais do Flamengo também não são de fazer muito gol - começou Luxemburgo

continua após a publicidade

- É uma equipe muito equilibrada, mas os adversários já entenderam como joga o Flamengo. Aí já é uma dificuldade do Flamengo, vai rodar a bola para lá e para cá, mas tem que ter jogadores que resolvem - finalizou o técnico.

Luxemburgo no programa Galvão e Amigos (Foto: Reprodução)

Como foi Flamengo e Mirassol?

A primeira partida do Flamengo após a eliminação na Copa do Brasil contou com críticas da torcida, mas também teve uma boa resposta do time em campo. O time de Filipe Luís iniciou o jogo buscando trabalhar a bola com passes curtos, e contou com Arrascaeta inspirado. Em uma jogada na parte central do campo, o camisa 10 deu dois dribles desconcertantes em dois adversários diferentes. Quem também chamou atenção foi Samuel Lino, que usou e abusou do lado esquerdo do ataque para gingar na frente dos adversários, cortar para dentro e finalizar.

continua após a publicidade

Foi com Samuel Lino, o reforço mais caro da história do Flamengo, que a equipe carioca abriu o placar aos 18 minutos. O camisa 16 achou Léo Pereira dentro da área, sozinho. O zagueiro, de cabeça, colocou, com muita qualidade, a bola dentro do gol, sem chance para Walter.

Além de Samuel Lino, outro reforço do Flamengo que fez um grande primeiro tempo foi Emerson Royal. O lateral quase ampliou o marcador aos 31'. Dois minutos depois, foi a vez de Plata ameaçar o gol adversário. A sensação que ficou para o torcedor rubro-negro foi que dava para ir ao intervalo com uma vantagem maior no placar.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No lance seguinte do gol do Mirassol, Walter fez uma grande defesa em chute forte de Arrascaeta.

O elenco do Flamengo voltou para o segundo tempo chamando o Mirassol para o seu campo de defesa. Com a marcação precisa, conseguiu sair em contra-ataque em duas oportunidades logo nos primeiros minuto. Com o decorrer do tempo, a equipe visitante começou a gostar do jogo, e levou perigo ao gol de Rossi.

Com o apoio da torcida no Maracanã, o Flamengo voltou a impor o seu estilo de jogo e conseguiu chegar ao segundo gol aos 24'. Após grande assistência de Arrascaeta, Gonzalo Plata balançou o barbante. Equatoriano é importante no elenco do Flamengo.

Poucos minutos depois, o Mirassol descontou com gol de Gabriel (lei do ex-no Maracanã). Na jogada seguinte, foi a vez de Rossi salvar o Rubro-Negro. Até o fim do jogo, o time visitante ameaçou empatar o placar, inclusive nos acréscimos, em uma saída do gol ruim do goleiro rubro-negro. Elenco do Flamengo virou pauta no programa 'Galvão e Amigos' após a partida.