Torcedores do Corinthians não conseguem comprar bebidas alcoólicas no Maracanã
Clube paulista decide final da Copa do Brasil contra o Vasco
- Matéria
- Mais Notícias
Vasco e Corinthians decidem a final da Copa do Brasil de 2025, neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, os torcedores do clube paulista foram surpreendidos com a ausência da venda de bebidas alcoólicas dentro do estádio. A restrição acontece apenas no setor visitante determinada pelo clube mandante.
Acompanhe ao vivo tudo sobre a final entre Vasco e Corinthians pela Copa do Brasil
Futebol Nacional
Prorrogação ou pênaltis: o que acontece se Vasco x Corinthians terminar empatado?
Futebol Nacional
Pinheiros vence e quebra sequência do Corinthians no NBB
Mais Esportes
➡️ Como era o mundo antes da final do Mundial de 2000, entre Vasco e Corinthians?
Diferentemente de São Paulo, no Rio de Janeiro o consumo de determinados produtos são permitidos dentro dos estádios. Apesar disso, conforme relatos de torcedores do Corinthians, é inexistente a venda de bebidas alcoólicas no setor visitante.
Conforme apuração do site Lance!, a restrição foi iniciativa do próprio Vasco, clube mandante do confronto.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Vasco x Corinthians
A decisão da Copa do Brasil de 2025 acontece neste domingo (21), a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã. Após um empate sem gols na Neo Química Arena, na última quarta-feira (17), Vasco e Corinthians entram em campo precisando de uma vitória para conquistarem a taça do torneio nacional.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias