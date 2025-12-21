menu hamburguer
Torcedores do Corinthians não conseguem comprar bebidas alcoólicas no Maracanã

Clube paulista decide final da Copa do Brasil contra o Vasco

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Ulisses Lopresti
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
17:09
Atualizado há 36 minutos
Torcida do Corinthians nos arredores do Maracanã antes da final da Copa do Brasil (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)
Torcida do Corinthians nos arredores do Maracanã antes da final da Copa do Brasil (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)
Vasco e Corinthians decidem a final da Copa do Brasil de 2025, neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, os torcedores do clube paulista foram surpreendidos com a ausência da venda de bebidas alcoólicas dentro do estádio. A restrição acontece apenas no setor visitante determinada pelo clube mandante.

Diferentemente de São Paulo, no Rio de Janeiro o consumo de determinados produtos são permitidos dentro dos estádios. Apesar disso, conforme relatos de torcedores do Corinthians, é inexistente a venda de bebidas alcoólicas no setor visitante.

Conforme apuração do site Lance!, a restrição foi iniciativa do próprio Vasco, clube mandante do confronto.

Vasco x Corinthians

A decisão da Copa do Brasil de 2025 acontece neste domingo (21), a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã. Após um empate sem gols na Neo Química Arena, na última quarta-feira (17), Vasco e Corinthians entram em campo precisando de uma vitória para conquistarem a taça do torneio nacional.

Vasco x Corinthians decidem quem será o campeão da Copa do Brasil
Vasco x Corinthians decidem quem será o campeão da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

