Copa do Brasil: veja o caminho dos times classificados para as quartas de final

Sorteio será na próxima terça-feira

Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)
imagem cameraTaça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/CBF)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
20:30
As quartas de final da Copa do Brasil terão os seus confrontos confirmados na terça-feira (12), às 10h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). Para entrar no clima dessa fase da competição, o Lance! relembra para você o caminho de cada time classificado até às quartas.

O Atlético-MG, finalista da última edição da Copa do Brasil, garantiu a vaga para as quartas de final após eliminar o Flamengo, atual campeão. Com empate por 1 a 1 no placar agregado, o Galo levou a melhor nos pênaltis.

Veja o caminho dos times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

  1. Athletico-PR (eliminou Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo)
  2. Atlético-MG (eliminou Tocantinópolis, Manaus, Maringá e Flamengo)
  3. Bahia (entrou na 3ª fase e eliminou Paysandu e Retrô)
  4. Botafogo (entrou na 3ª fase e eliminou Capital-DF e Bragantino)
  5. Corinthians (entrou na 3ª fase e eliminou Novorizontino e Palmeiras)
  6. Fluminense (eliminou Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense e Internacional)
  7. Vasco (eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR e CSA)
  8. Cruzeiro (entrou na 3ª fase e eliminou Vila Nova e CRB)
Taça da Copa do Brasil de 2024 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja como será o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil

O regulamento do sorteio das quartas de final é semelhante ao das oitavas de final, e, assim como antes, os clubes não serão divididos por potes. Desta forma, não há restrição de confrontos, podendo haver clássicos. A grande novidade é que já definirá o chaveamento até a final, que está prevista para ser disputada entre 2 e 9 de novembro.

Desde o ano passado, a CBF estabeleceu que as finais da Copa do Brasil não serão mais durante a semana, mas aos fins de semana.

Próximas datas da Copa do Brasil

  • Sorteio das quartas de final: terça-feira, dia 12 de agosto, às 10h;
  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro;
  • Finais: 2 e 9 de novembro.

