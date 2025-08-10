Copa do Brasil: veja o caminho dos times classificados para as quartas de final

As quartas de final da Copa do Brasil terão os seus confrontos confirmados na terça-feira (12), às 10h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). Para entrar no clima dessa fase da competição, o Lance! relembra para você o caminho de cada time classificado até às quartas.

continua após a publicidade

O Atlético-MG, finalista da última edição da Copa do Brasil, garantiu a vaga para as quartas de final após eliminar o Flamengo, atual campeão. Com empate por 1 a 1 no placar agregado, o Galo levou a melhor nos pênaltis.

Veja o caminho dos times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

Athletico-PR (eliminou Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo) Atlético-MG (eliminou Tocantinópolis, Manaus, Maringá e Flamengo) Bahia (entrou na 3ª fase e eliminou Paysandu e Retrô) Botafogo (entrou na 3ª fase e eliminou Capital-DF e Bragantino) Corinthians (entrou na 3ª fase e eliminou Novorizontino e Palmeiras) Fluminense (eliminou Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense e Internacional) Vasco (eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR e CSA) Cruzeiro (entrou na 3ª fase e eliminou Vila Nova e CRB)

Taça da Copa do Brasil de 2024 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja como será o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil

O regulamento do sorteio das quartas de final é semelhante ao das oitavas de final, e, assim como antes, os clubes não serão divididos por potes. Desta forma, não há restrição de confrontos, podendo haver clássicos. A grande novidade é que já definirá o chaveamento até a final, que está prevista para ser disputada entre 2 e 9 de novembro.

continua após a publicidade

Desde o ano passado, a CBF estabeleceu que as finais da Copa do Brasil não serão mais durante a semana, mas aos fins de semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximas datas da Copa do Brasil