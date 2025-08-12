menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Nome eleito na Bola de Prata do 1º turno é reprovado pela web: ‘Incabível’

Confira os 11 jogadores eleitos e o melhor treinador

imagem cameraBola de Prata da ESPN (Foto: Reprodução)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
09:55
  • Matéria
  • Mais Notícias

A seleção da Bola de Prata do primeiro turno do Brasileirão deu o que falar. A premiação é organizada desde 2016 pela ESPN para premiar os melhores jogadores de cada posição. O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, foi eleito o melhor treinador, o que gerou insatisfação entre internautas.

continua após a publicidade

➡️ Narrador anuncia aposentadoria após 24 anos narrando na Globo

Com Hernán Crespo, o Tricolor Paulista chegou aos 28 pontos e ocupa a sexta posição na tabela de classificação, apenas um atrás do Bahia, que abre o grupo de equipes classificadas de forma direta para a próxima edição da Copa Libertadores.

Para a escolha dos nomes da seleção da Bola de Prata, são levadas em conta notas atribuídas por jornalistas ao longo da temporada, além de das estatísticas individuais dos atletas. Confira a seleção do primeiro turno;

continua após a publicidade

GOLEIRO: Walter (Mirassol)
LATERAL-DIREITO: Giay (Palmeiras)
ZAGUEIRO: Léo Ortiz (Flamengo)
ZAGUEIRO: Fabrício Bruno (Cruzeiro)
LATERAL-ESQUERDO: Luciano Juba (Bahia)
VOLANTE: Marlon Freitas (Botafogo)
MEIA: Alan Patrick (Internacional)
MEIA: Matheus Pereira (Cruzeiro)
MEIA: Arrascaeta (Flamengo)
ATACANTE: Erick Pulga (Bahia)
ATACANTE: Kaio Jorge (Cruzeiro)
TÉCNICO: Hernán Crespo (São Paulo)

Mais detalhes sobre a Bola de Prata

O prêmio Bola de Prata do Brasileirão, para celebrar os melhores jogadores da temporada no campeonato, surgiu no ano de 1970, criado pela Revista Placar. A partir de 2016, a cerimônia passou a ser realizada pela ESPN.

continua após a publicidade
Estêvão Recebe prêmio da Bola de Prata no Brasileirão 2024
Estêvão Recebe prêmio da Bola de Prata no Brasileirão 2024 (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Notas de 0 a 10 de jornalistas compõem 60% da nota final do jogador, enquanto os outros 40% são decididos a partir de um algoritmo desenvolvido pela ESPN, que leva em conta mais de 100 estatísticas de cada atleta. Assim, o atleta com a maior nota média final, que corresponde à soma de todas as notas, dividido pelo número de partidas, recebe o troféu.

Para acompanhar as notícias do Futebol, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias