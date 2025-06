Medalhão do Botafogo se declara a Neymar: ‘Você é meu ídolo, eu te amo’

Titular incontestável nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores no ano passado, o zagueiro Alexander Barboza movimentou as redes sociais ao postar uma foto se declarando ao atacante Neymar, neste domingo (1º).

Barboza disse estar realizando um sonho ao se encontrar com Neymar. Na publicação, podemos ver algumas fotos dos atletas juntos antes e depois do jogo, além de um autógrafo do camisa 10 no colete usado pelo argentino. O defensor escreveu ainda que ama o craque brasileiro. Confira:

Barboza ficou afastado dos gramados para tratar uma lesão no pé esquerdo e voltou a ser relacionado, na vitória por 1 a 0 sobre a Universidad de Chile, pela Libertadores, no meio de semana. O zagueiro também não saiu do banco na vitória contra o Santos, mas não deixou de tietar o ídolo.

Barboza, zagueiro do Botafogo, comemora título inédito da Libertadores (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Como foi Santos x Botafogo?

O Botafogo teve mais a posse de bola na primeira etapa, mas criou poucas oportunidades. O Santos assustou com Neymar e Guilherme, sendo o camisa 10 o destaque da partida nos primeiros 45 minutos atuando pelo lado esquerdo.

Colaborativo na busca por um gol, Neymar, no entanto, falhou e deixou o Peixe "na mão". Ele, que já tinha cartão amarelo, tentou ludibriar a arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda (ES) ao colocar a mão na bola para fazer um gol. Davi aplicou a segunda advertência e expulsou o craque no segundo tempo.

continua após a publicidade

Com um a mais em campo, o Botafogo controlou as ações, aproveitou os espaços e abriu o placar aos 40 minutos. Artur recebeu pela direita, encarou a marcação, cortou para o meio e cruzou na direção do gol. Santi Rodríguez chegou na bola, não alcançou, mas enganou Gabriel Brazão, que nada pôde fazer. Gol dado para o camisa sete do Glorioso, o tento que confirmou os três pontos na Vila Belmiro.