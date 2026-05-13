SBT e N Sports apresentam equipe e detalham cobertura para Copa do Mundo

O SBT e a N Sports realizaram, na última terça-feira (12), uma coletiva de imprensa sobre o funcionamento da cobertura da Copa do Mundo de 2026. As emissoras reuniram jornalistas, influenciadores, criadores de conteúdo, parceiros comerciais e profissionais do mercado de comunicação. O evento aconteceu de forma híbrida nos estúdios do SBT.

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Faltando alguns dias para a convocação de Carlo Ancelotti, o encontro mostrou os times de narradores, comentaristas, repórteres e apresentadores que estarão à frente da cobertura nos Estados Unidos, Canadá e México, além das novidades da grade das emissoras para o torneio, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

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Um dos principais anúncios foi a chegada de Carol Barcellos como reforço da equipe esportiva. Ao lado de Wallace Neguerê, a jornalista conduziu a coletiva e contou sobre o "Balanço da Copa", programa diário de fechamento do Mundial que os dois apresentarão.

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Galvão Bueno, principal nome do projeto, não compareceu presencialmente, mas deixou um recado gravado:

— Fomos buscar profissionais com experiência, alguns ex-parceiros de Copa, todos grandes comentaristas e com toda a experiência. Tenho muita honra de fazer minha 14ª Copa do Mundo e me faltava justamente fazer uma Copa na casa de Silvio Santos. Além de comentaristas, repórteres e narradores, nós somos vendedores de emoções, mas não pode faltar a realidade dos fatos — disse o narrador.

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A coletiva também reuniu os comentaristas Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mano, Mauro Beting e Nadine Basttos; os repórteres André Galvão, André Hernan, Flávio Winicki, Isa Labate, Mauro Naves e Nina Galiotte; além das apresentadoras Gabi Martins e Renata Saporito, que integram a equipe do Mundial.

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Na próxima segunda-feira, 18 de maio, SBT e N Sports promovem uma cobertura especial da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, com a equipe já mobilizada para acompanhar o anúncio dos jogadores que irão representar o país na busca pelo hexacampeonato.

Equipe do SBT para a Copa do Mundo 2026 (Foto: Rogério Pallatta/SBT)

Pré-lista da Seleção para Copa do Mundo: o que o Lance! sabe

A Seleção Brasileira tem 55 nomes entre os possíveis convocados para a Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou à Fifa na última segunda-feira (11) a lista de jogadores pré-convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Neymar está dentro, Estêvão está fora. O Lance! apurou as presenças e ausências confirmadas da relação.

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Desde que assumiu o comando da equipe, Ancelotti convocou 58 atletas para defender o Brasil entre partidas das Eliminatórias da América do Sul e amistosos. Destes, apenas 51 entraram em campo, e quatro deles não têm chances de disputar o Mundial por lesões: Éder Militão (Real Madrid), Vanderson (Mônaco), Estêvão (Chelsea) e Rodrygo (Real Madrid).

Nomes confirmados

O Lance! confirmou, até o momento, 49 nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Confira abaixo a relação.

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Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Bremer (Juventus)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Léo Ortiz (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (PSG)

Paulo Henrique (Vasco)

Thiago Silva (Porto)

Vitinho (Botafogo)

Vitor Reis (Girona)

Wesley (Roma)

Meio-campo

Andreas Pereira (Palmeiras)

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Gerson (Cruzeiro)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Igor Thiago (Brentford)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Richarlison (Tottenham)

Samuel Lino (Flamengo)

Vini Jr (Real Madrid)

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