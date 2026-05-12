Futebol Nacional

Veja gol em Cruzeiro x Goiás: Kaio Jorge marcou o gol da classificação

Equipes decidem uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 12/05/2026
22:11
Atualizado há 1 minutos
Cruzeiro abre o placar diante do Goiás na Copa do Brasil. (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Cruzeiro abre o placar diante do Goiás na Copa do Brasil. (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Cruzeiro venceu o Goiás nesta terça-feira (12), com gol do Kaio Jorge, no Mineirão, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, as equipes empataram em 2 a 2.

Quando o cronômetro marcava 27 minutos do primeiro tempo, Matheus Pereira cobrou novo escanteio na área. Fabrício Bruno cabeceia para o meio da área, mas a defesa afasta. Em seguida, o zagueiro pede toque de mão de Ramon. O juiz foi ao VAR, que deu o pênalti. Kaio Jorge na marca, converteu o pênalti.

Como foi o jogo?

O jogo começou equilibrado no Mineirão, com o Goiás tendo mais a posse de bola e os donos da casa apostando em tabelas velozes no ataque. A primeira grande chance veio em jogada de Matheus Pereira com Romero, que terminou com chute de Kaio Jorge à esquerda do gol. Fabrício Bruno também levou perigo em cabeceio, mas Tadeu fez boa defesa. O goleiro esmeraldino fez mais um milagre em chute de Kaiki de fora da área. Mas quando Kaio Jorge teve sua chance, de pênalti, o arqueiro nada pôde fazer. 1 a 0 para a Raposa. Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu empilhando grandes chances.

Na segunda etapa, o técnico Daniel Paulista promoveu quatro mudanças e colocou o Esmeraldino para frente. A primeira chance de perigo do Goiás veio em cabeceio de Bruno Sávio. Do outro lado, a Raposa fez um segundo tempo mais comedido, mas assustou em chutes em sequência de Sinisterra, mas Tadeu seguiu salvando o Alviverde. Bruno Rodrigues teve a chance de matar o jogo aos 29 minutos, mas demorou para finalizar. Aos 39 minutos, Jonathan Jesus errou um passe dentro da área e Esli Garcia quase marcou novamente, mas Fabrício Bruno salvou seu companheiro de zaga. Nos acréscimos, Esli teve mais uma chance, igual a do Serra Dourada, mas acertou a trave de Otávio.

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X GOIÁS
COPA DO BRASIL - 5ª FASE

📆 Data e horário: Terça-feira, 12 de maio, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Sportv (canal fechado) e GETV (YouTube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
📺 VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cruzeiro
