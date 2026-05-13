Por que a Globo não vai passar Jacuipense x Palmeiras na Copa do Brasil?

A Globo não transmitirá nenhum dos jogos de volta da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (13). Equipes como Palmeiras, Santos e Vasco entram em campo buscando a classificação para as oitavas, mas não terão os jogos transmitidos em TV aberta. O Lance! te explica o motivo.

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A Globo é a detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil em TV aberta. Porém, desde 2023, quando a emissora firmou um novo contrato para exibir o torneio, o acordo prevê que ela transmita os jogos de maneira gratuita apenas a partir das oitavas de final.

Palmeiras venceu por 3 a 0 o jogo de ida (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O primeiro jogo entre Palmeiras e Jacuipense

As diferenças de investimento e qualidade entre as equipes ficaram evidentes nos 45 minutos iniciais da partida entre Palmeiras e Jacuipense. Entre gol anulado, expulsão e até pênalti revertido após revisão da arbitragem no VAR, o Alviverde foi para o intervalo com dois gols de vantagem.

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Primeiro, Ramón Sosa abriu o placar em cobrança de pênalti. Posteriormente, foi a vez de Felipe Anderson balançar as redes e ser bastante celebrado por seus companheiros, tanto os que estavam em campo quanto os do banco de reservas.

Ainda houve tempo para o zagueiro JP Talisca receber cartão vermelho após cometer uma entrada dura em Lucas Evangelista.

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Nem tudo foram boas notícias para o Palmeiras, no entanto. De volta ao time titular após longo período de ausência, Vitor Roque sentiu um problema no tornozelo e precisou ser substituído ainda aos 15 minutos. Luighi foi o responsável por ocupar a vaga do camisa 9.

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