Jornalista projeta jogo atrasado entre Manchester City e Crystal Palace

A reta final da Premier League promete fortes emoções nesta quarta-feira (13). Em jogo atrasado da competição, o Manchester City recebe o Crystal Palace, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em confronto que pode mexer diretamente na disputa pelo título inglês. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, através do Plano Premium do Disney+.

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O duelo foi reprogramado para igualar o número de jogos entre os clubes da Premier League e ganhou peso ainda maior na corrida pelo troféu. Vice-líder com 74 pontos, o City aparece cinco atrás do Arsenal e precisa vencer para seguir pressionando o rival londrino nas últimas rodadas da temporada.

No último fim de semana, a equipe comandada por Pep Guardiola venceu o Brentford por 3 a 0 e manteve viva a esperança de mais um título nacional. Após este compromisso, restarão apenas dois jogos para cada equipe na competição.

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Apesar do favoritismo do City, o comentarista da ESPN Mário Marra destacou que a ausência de Rodri pode alterar completamente o funcionamento da equipe inglesa.

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— O Manchester City continua sendo muito favorito, mas a ausência do Rodri muda completamente a dinâmica do time. Sem ele, o City perde imposição física, perde recuperação de bola e perde qualidade na construção pelo meio-campo. Isso já apareceu contra Burnley e Everton — afirmou.

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O jornalista também alertou para o bom momento vivido pelo Crystal Palace, que chega embalado e com foco dividido entre a Premier League e a final continental.

Jornalista da ESPN, Mário Marra alertou sobre o momento bem vivido pelo Crystal Palace. (Foto: Reprodução/ESPN)

— Do outro lado, o Crystal Palace chega muito competitivo, vivendo um momento histórico, com final europeia pela frente e um time extremamente perigoso nos contra-ataques, com jogadores rápidos e experientes como Daniel Muñoz, Mateta e Ismaïla Sarr. Ainda assim, na reta final da temporada, o que se espera do City é justamente aquilo que o tornou dominante: ganhar jogos decisivos e pressionar o Arsenal até o fim — completou.

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Enquanto o Manchester City ainda sonha com o título inglês, o Crystal Palace apenas cumpre tabela na Premier League. Com 44 pontos, o clube londrino não corre riscos de rebaixamento e concentra atenções na final da Conference League, contra o Rayo Vallecano, marcada para o dia 27 de maio.

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