Pênalti em Fluminense x Operário-PR irrita torcedores: 'Nunca soube'

O Fluminense está vencendo o Operário-PR por 2 a 0, no Maracanã, pela volta da quinta fase de grupos da Copa do Brasil. No entanto, no início do segundo tempo o John Kennedy, perdeu um pênalti para o Tricolor.

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O lance aconteceu ainda no começo da segunda etapa, Guga cobrou o lateral longo para John Kennedy dentro da área, o atacante domina e a bola bate na mão de Cuenú. O atacante fica reclamando de pênalti, mas o árbitro mandou seguir e o VAR mandou revisar um toque de mão. Após revisão, árbitro marcou penal.

Depois de revisar o lance, João Vitor Gobbi marca pênalti para o Fluminense, e John Kennedy solta a pancada no pênalti e a bola explode no travessão.

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Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores do Tricolor se irritaram com o jogador, principalmente porque na primeira etapa o Savarino teria convertido um pênalti.

Veja a repercussão:

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X OPERÁRIO-PR

JOGO DE VOLTA — 5ª FASE — COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 12 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Amazon PrimeVideo;

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

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Fluminense e Operário-PR se enfrentam pela Copa do Brasil (Arte: Lance!)

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