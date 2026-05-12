O SBT anunciou, nesta terça-feira (12), a contratação de Carol Barcellos para a cobertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos México e Canadá. A jornalista apresentará o "Balanço da Copa" ao lado de Neguerê. O programa será exibido diariamente no horário nobre da emissora paulista durante todo o torneio.

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Carol Barcellos tem larga experiência no jornalismo esportivo brasileiro. Depois que deixou a Globo em meados de 2024, após 20 anos na emissora, passou por CazéTV e Times Brasil/CNBC. O programa marca o retorno da jornalista à televisão aberta. O SBT investiu na contratação para reforçar a equipe de cobertura do Mundial.

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Carol Barcellos e Neguerê dividirão o comando da atração, que trará análises e informações sobre os jogos disputados ao longo dos dias da Copa do Mundo.

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Carol Barcellos é reforço do SBT para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

SBT montou time forte para a Copa do Mundo

O investimento faz parte da estratégia das emissoras para grandes eventos esportivos. Carol Barcellos se junta a profissionais como Tiago Leifert, Alexandre Pato, Juninho Paulista, Isa Labate, Mauro Beting, Mauro Naves, Nadine Basttos, Renata Saporito e Wallace Neguerê. Outros nomes ainda serão divulgados.

SBT e N Sports exibirão 32 partidas ao vivo da Copa do Mundo. A cobertura incluirá todos os jogos da Seleção Brasileira em qualquer fase da competição. O público poderá assistir pela TV aberta no SBT ou pelos canais lineares da N Sports.

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O início da Copa do Mundo está previsto para o dia 11 de junho, com encerramento marcado para 19 de julho. Esta será a maior edição da história do torneio, já que existirão três países-sedes, sendo eles: Estados Unidos, México e Canadá.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho (sábado) contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium. O técnico Carlo Ancelotti afirmou já ter a escalação base definida para o confronto, apesar das lesões na preparação.

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