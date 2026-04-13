Liverpool e PSG se enfrentam nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), no Anfield, em Liverpool (ING), pelo jogo de volta das quartas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

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O Liverpool chega para o confronto após vencer o Fulham por 2 a 0 na Premier League, encerrando uma sequência negativa. A equipe comandada por Arne Slot, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a partida para a prorrogação.

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Ficha do jogo LIV PSG Quartas de Final Champions League Data e Hora tercça-feira, 15 de abril de 2026, às 16h (de Brasília) Local Anfield, em Liverpool (ING) Árbitro Maurizio Mariani (ITA) Assistentes Daniele Bindoni (ITA) Var Marco Di Bello (ITA) Onde assistir

O PSG, por sua vez, chega descansado após ter o jogo do Campeonato Francês adiado. A equipe francesa, treinada por Luis Enrique, venceu o jogo de ida por 2 a 0 em casa, e pode até empatar ou perder por um gol para garantir a classificação às semifinais.

Tudo sobre Liverpool x PSG (onde assistir, horário, escalações e local):

📆 Data e horário: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 16h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)

🕴️ Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

🚩 Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

📺 VAR: Marco Di Bello (ITA)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Wirtz, Frimpong e Ekitiké.

🔴🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, João Neves e Vitinha; Dembélé, Doué e Kvaratskhelia.

Liverpool x PSG pelas quartas de final da Champions League (Arte: Lance!)

Liverpool x PSG

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