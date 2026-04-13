Liverpool x PSG: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pelas quartas de final
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Liverpool e PSG se enfrentam nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), no Anfield, em Liverpool (ING), pelo jogo de volta das quartas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play
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O Liverpool chega para o confronto após vencer o Fulham por 2 a 0 na Premier League, encerrando uma sequência negativa. A equipe comandada por Arne Slot, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a partida para a prorrogação.
Ficha do jogo
O PSG, por sua vez, chega descansado após ter o jogo do Campeonato Francês adiado. A equipe francesa, treinada por Luis Enrique, venceu o jogo de ida por 2 a 0 em casa, e pode até empatar ou perder por um gol para garantir a classificação às semifinais.
Tudo sobre Liverpool x PSG (onde assistir, horário, escalações e local):
📆 Data e horário: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 16h (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
🚩 Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
📺 VAR: Marco Di Bello (ITA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Wirtz, Frimpong e Ekitiké.
🔴🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, João Neves e Vitinha; Dembélé, Doué e Kvaratskhelia.
Liverpool x PSG
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