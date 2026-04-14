PSG vence o Liverpool novamente e garante vaga nas semifinais da Champions
Equipe francesa venceu por 4 a 0 no agregado
O PSG carimbou sua vaga nas semifinais da Champions League ao vencer o Liverpool por 2 a 0, nesta terça-feira (14), em Anfield. Dembélé foi o grande nome da partida, já que foi autor dos dois gols da partida, para selar a classificação.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi o jogo entre Liverpool e PSG?
O confronto iniciou com o PSG tentando ditar o ritmo da posse de bola, mas o Liverpool rapidamente assumiu o controle das ações ofensivas. A primeira oportunidade clara dos visitantes surgiu em um passe por cima de João Neves para Dembélé; o francês dominou de costas e finalizou de voleio, mas a bola passou por cima do travessão de Mamardashvili. O time da casa manteve a intensidade e forçou o recuo das linhas defensivas parisienses durante a maior parte do primeiro tempo.
A partida sofreu uma alteração tática importante com a lesão de Hugo Ekitiké, que precisou ser substituído por Salah. O egípcio participou diretamente da jogada mais perigosa do Liverpool na etapa inicial ao cruzar uma bola para o centro da área. O lateral Kerkez finalizou à queima-roupa e exigiu uma defesa de Safonov, que deu rebote no centro da pequena área. No momento em que Van Dijk tentava concluir para o gol, o zagueiro Marquinhos realizou um desvio para afastar a bola.
Nos minutos finais antes do intervalo, o Liverpool seguiu pressionando e explorando os cruzamentos laterais para aproveitar a estatura de seus atacantes. O PSG, por sua vez, concentrou-se em fechar os espaços pelo meio e buscar transições rápidas, embora sem sucesso nas finalizações. A defesa francesa conseguiu neutralizar as investidas de Szoboszlai e Gravenberch, garantindo que a igualdade sem gols permanecesse no placar até o encerramento do primeiro tempo em Anfield.
Na segunda etapa, o Liverpool voltou com uma postura ainda mais agressiva e ocupou o campo de ataque. Aos 19 minutos, o árbitro chegou a marcar um pênalti a favor dos donos da casa após uma queda de Mac Allister na área em disputa com Pacho. No entanto, após ser acionado pelo VAR e revisar o lance no monitor, o juiz anulou a marcação da penalidade, considerando que o contato não foi suficiente para a infração.
O PSG abriu o placar aos 28 minutos em um contra-ataque veloz. Barcola conduziu a bola pela esquerda e serviu Dembélé na entrada da área; o camisa 10 limpou a marcação de Mac Allister e finalizou com precisão no canto inferior de Mamardashvili. O gol desestabilizou a organização do Liverpool, que passou a ceder mais espaços enquanto tentava buscar um gol de honra nos minutos finais da eliminatória.
Já nos acréscimos, o PSG aproveitou novamente a exposição defensiva dos mandantes para fechar a conta. Barcola recebeu em profundidade e, ao entrar na área, cruzou rasteiro para Dembélé, que apenas escorou para o fundo das redes, anotando o seu segundo gol na noite. O time francês controlou a posse de bola nos instantes finais, garantindo o triunfo por 2 a 0 e a passagem para a próxima fase do torneio.
O que vem por aí?
Após a eliminação europeia, o Liverpool foca no dérbi contra o Everton pela Premier League, domingo (19), às 11h (de Brasília), visando a liderança nacional. Já o semifinalista PSG disputa o clássico francês contra o Lyon, também no domingo, às 15h45 (de Brasília), para consolidar sua posição no topo da liga local antes de retomar as atenções para a fase decisiva da Champions League.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
