Decisão de Roger Machado em escalação do São Paulo divide opiniões: 'Pra que?'

O São Paulo enfrenta o O´Higgins nesta terça-feira (14), no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para o confronto, o treinador Roger Machado escalou a equipe com força total, o que deixou os torcedores divididos.

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Na primeira rodada, o Tricolor venceu o Boston River por 1 a 0, no entanto, o trabalho do Roger já vem sendo questionado por parte dos torcedores. Nas redes sociais, a decisão de não poupar o elenco para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Vasco, fora de casa, não agradou maior parte da torcida.

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Veja a repercussão:

Veja a escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Toloi e Alan Franco e Enzo; Marcos e Bobadilla; Artur, Luccca e Luciano; Calleri.

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Como chegam São Paulo e O'Higgins para o confronto?

São Paulo estreou na Sul-Americana contra o Boston River, com vitória por 1 a 0, com gol de Damián Bobadilla. Porém, na partida mais recente, pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 - o que aumentou uma parte da pressão em cima da equipe.

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Roger Machado durante treino do São Paulo. (Foto: Erico Leonan/São Paulo)

Enquanto isso, o O'Higgins ocupa a oitava posição, a cinco pontos do líder. A equipe vem de uma derrota em casa por 2 a 0 para o Huachipato.

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✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x O'HIGGINS

COPA SUL-AMERICANA – 2ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Disney +

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Pablo Gonzalez (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)

🖥️ VAR: German Delfino (ARG)

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