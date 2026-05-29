Final da Champions: SBT leva 'Mesa Orelhuda' para Budapeste em edição especial

Após o sucesso da última temporada, o SBT irá promover uma nova edição da "Mesa Orelhuda", agora em uma versão ainda maior e internacional. No próximo sábado, 30 de maio, a partir das 11h, o especial será transmitido durante o pré-jogo da final da Champions League entre PSG e Arsenal, diretamente de Budapeste, na Hungria, cidade que recebe a partida.

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Desta vez, o projeto ganha estrutura ampliada, com transmissão direto de uma cobertura a céu aberto com vista para Budapeste, aproximando o torcedor da atmosfera da final da Champions League. Comandado por Benjamin Back e Jorge Nicola, o programa reúne nomes de destaque do mercado de apostas esportivas e da análise de futebol para um bate-papo descontraído e informativo sobre a decisão da principal competição europeia.

Entre os convidados está Lucas Tylty, um dos principais nomes do mercado de apostas esportivas no Brasil. Também estão confirmados El Barba (Eduardo Domínguez), conhecido pelas análises do futebol sul-americano; Gol do Rayo, especialista em futebol espanhol; Rennan Bragança, referência em estatísticas esportivas; e Vitor ZZ, reconhecido pela atuação analítica no setor. Durante o programa, os participantes trarão análises táticas, estatísticas e os principais palpites para a partida.

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Criada em 2025, a "Mesa Orelhuda" se destacou por unir entretenimento, análise esportiva profissional e conteúdo especializado em apostas no pré-jogo da UEFA Champions League. A primeira edição foi vencedora da categoria Branded Content do Festival Élan 2025, reforçando seu caráter inovador.

- A 'Mesa Orelhuda' nasceu com a proposta de oferecer ao público uma experiência diferente dentro da cobertura da UEFA Champions League, marcada pela conexão entre informação e entretenimento e participação de convidados que realmente vivem o universo do futebol e das apostas esportivas. Nesta edição, aprimoramos a experiência do torcedor ao exibir o programa de Budapeste, aproximando o torcedor brasileiro do clima da grande final europeia - afirma Daniel Abravanel, Diretor de Negócios e Rede do SBT.

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