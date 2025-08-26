Ronaldo Fenômeno avalia principais contratações da janela de transferências
O pentacampeão do mundo comenta reforços de destaque na Europa
- Matéria
- Mais Notícias
Faltando poucos dias para o fim da janela de transferências, Ronaldo Nazário, o Fenômeno, foi convidado a apontar as principais contratações realizadas pelos clubes das maiores ligas do mundo, segundo sua avaliação. O pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira e três vezes eleito melhor jogador do planeta analisou o mercado em meio a negociações que movimentaram bilhões.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Segundo o site Transfermarkt, especializado em transferências nacionais e internacionais, a janela de 2025 já atingiu a marca de 5,5 bilhões de euros. Nas cinco principais ligas europeias, ela ficará aberta até 1º de setembro; no Brasil, o prazo-chave para vendas se encerra em 2 de setembro.
Florian Wirtz, do Bayern Leverkusen ao Liverpool
O reforço do meia alemão de 22 anos custará 150 milhões de euros ao clube inglês, valor recorde na Premier League. Titular da Alemanha e cobiçado por outros grandes clubes europeus, Ronaldo avaliou a transferência como a maior venda do futebol mundial em 2025 até o momento.
Wirtz defendia o Leverkusen desde 2019 e, na última temporada, disputou 45 partidas, marcando 16 gols e distribuindo 14 assistências. Ao longo de sua trajetória no clube, conquistou uma Bundesliga e uma Copa da Alemanha. Pela Seleção Alemã, o jovem se destacou durante a Eurocopa de 2024, chamando atenção do futebol europeu.
— Wirtz é um jogador de qualidade, jovem e em busca de crescer ainda mais no futebol. Tinha certeza que seu talento o levaria para uma liga como a Premier League. Não à toa um clube gigante como o Liverpool abriu os cofres para investir nessa promessa. Acredito que ele vai qualificar ainda mais o elenco campeão da temporada 2024/25, deixando muitos atacantes do time na cara do gol — disse Ronaldo em entrevista à Betfair.
Matheus Cunha, do Wolverhampton para o Manchester United
Matheus Cunha, brasileiro que iniciou sua carreira profissional na Europa, estreou em 2017, aos 16 anos, pelo Sion, da Suíça. Revelado nas categorias de base do Coritiba, o atacante é frequentemente convocado para a Seleção Brasileira e chega aos Red Devils pelo valor de 62,5 milhões de euros. Segundo Ronaldo, apesar dos 26 anos, Cunha deve se tornar uma peça importante no United.
O atacante, avaliado positivamente pela diretoria dos Red Devils, registrou na última temporada 17 gols e seis assistências, somando 33 gols em 92 partidas ao longo de três anos no Wolverhampton.
— Matheus Cunha foi uma ótima oportunidade de mercado para o Manchester United. É um jogador de muita qualidade, com passagens por grandes clubes da Europa como RB Leipzig, Hertha Berlín e Atlético de Madrid. Chega ao patamar mais alto na Premier League após uma ótima temporada pelo Wolverhampton. Com certeza, será muito bom para carreira dele defender o Manchester, ele tem bola para ajudar a equipe na busca por algo a mais na próxima temporada, bem como a Seleção Brasileira na Copa do Mundo e no fim das Eliminatórias — avaliou.
Marcus Rashford, empréstimo do Manchester United para o Barcelona
Sem espaço no Manchester United e após um empréstimo de seis meses ao Aston Villa que não se transformou em transferência definitiva. O inglês Rashford ainda possui mais três anos de contrato com a equipe inglesa e chega ao Barcelona com a missão de provar seu valor após anos com problemas para se firmar na Premier League.
Ronaldo avalia que o clube espanhol fez uma ótima escolha, e que seu treinador, Hans Flick, vai ter boas opções no ataque catalão.
— Ótima oportunidade para o Barcelona. O time já tem bons nomes no ataque, como Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Torres e Olmo. Acho que Flick vai ter dor de cabeça para montar esse ataque aí, porque o Rashford é um bom ponta e acredito que vai se firmar melhor na liga espanhola, um futebol um pouco diferente da Premier League — comentou Ronaldo.
- Matéria
- Mais Notícias