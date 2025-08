Reforço mais caro da história do Liverpool, Florian Wirtz surpreendeu na escolha do melhor jogador de todos os tempos. Em entrevista à "JD Sports", o meia alemão afirmou que Lionel Messi é o maior atleta de futebol dentre os que jogaram no passado e que atuam no presente.

O argentino é considerado o grande ídolo de Florian Wirtz, embora o novo astro do Liverpool nunca tenha dividido o vestiário com o camisa 10 do Inter Miami. Na sequência, o meia abriu o jogo sobre o melhor jogador com quem atuou em sua carreira.

- Toni Kroos. É incrível o controle de bola que ele tem e a direção de jogo. É um atleta excepcional. O mais difícil (de enfrentar)... talvez Mac Allister, na última partida que enfrentamos o Liverpool na Champions League. Foi muito complicado jogar contra ele.

Recentemente, Wirtz revelou que sua primeira camisa de futebol tinha o nome de Messi nas costas, além de ter tido uniformes da Argentina e do Barcelona por conta de seu ídolo.

