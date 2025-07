O mercado de transferência europeu tem sido bem movimentado, e o setor ofensivo é o grande alvo de reforços das equipes. Desta forma, Real Madrid e Barcelona, rivais na Espanha, podem se tornar aliados na janela, já que, um dos alvos do Barça, Luis Díaz, só sairia do Liverpool, caso os Reds conseguissem contratar Rodrygo, dos merengues.

Segundo o jornal "Diario AS", o interesse do Liverpool por Rodrygo ganhou força após a queda de rendimento do brasileiro na reta final da temporada, especialmente no Mundial de Clubes. Avaliado em cerca de 100 milhões de euros (cerca de R$ 650 milhões), o camisa 11 é visto como uma opção viável para o time inglês, que já investiu pesado neste mercado, com as contratações de Wirtz, Frimpong e Kerkez. O Real Madrid, por sua vez, não descarta uma negociação, já que busca fazer caixa após gastar cerca de 170 milhões de euros em reforços.

Rodrygo durante aquecimento do Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/AFP

Luis Díaz no Barcelona dependeria do futuro de Rodrygo, do Real Madrid

O Barcelona monitora Luis Díaz há meses e já teve propostas recusadas pelo Liverpool. O clube inglês, porém, só aceitará vender o colombiano caso consiga um substituto à altura - e é aí que entra a possibilidade de um acordo em cadeia com o Real Madrid. Se os Reds comprarem Rodrygo, abrirão espaço para o Barça investir em Díaz.

Além do interesse do Barça, outras equipes como o Bayern de Munique e o Arsenal também sondaram o colombiano, mas recuaram. Agora, os catalães esperam que uma eventual negociação entre Liverpool e Madrid desbloqueie o caminho para concretizar a contratação. Nesse cenário incomum, os dois maiores rivais da Espanha podem acabar, ainda que sem intenção, colaborando entre si.

Entretanto, neste caso, o Barcelona dependeria, não só como do Liverpool aceitar negociar Luis Díaz, como também do Real Madrid aceitar negociar Rodrygo. Neste cenário, as equipes, arquirrivais na Espanha, poderiam se tornar aliadas. Porém, nem tudo poderia acabar bem para os blaugranas, já que, caso os merengues não tenham a intenção de se desfazer do brasileiro, os catalães ficariam sem o seu reforço. Neste caso, a rivalidade seria ainda mais acirrada.

