Marcus Rashford: Esse jogador é bom ou só é europeu?

Anunciado como novo reforço do Barcelona, Marcus Rashford passou por bons e maus momentos na carreira. O inglês surgiu no Manchester United como promessa e rapidamente virou peça importante da equipe, onde permaneceu por anos. Na temporada passada, foi emprestado ao Aston Villa após queda de rendimento nos Red Devils. Mas será que Rashford realmente é um jogador digno de Barcelona, ou o fato de ele ser inglês moldou sua carreira? Confira a análise ⬇️

Logo em sua estreia como profissional do Manchester United, o ponta-esquerda Rashford fez dois gols e deu uma assistência contra o Arsenal na 27ª rodada da Premier League da temporada 2015/16. Aos 18 anos, o inglês surgiu em um momento conturbado do clube após a saída do lendário técnico Alex Ferguson do clube, em 2013, e teve a responsabilidade de ser uma das poucas peças dos Red Devils que entregava ao longo dos anos.

Em sua primeira temporada, Rashford fez sete gols e distribuiu duas assistências em 15 partidas, o que o elevou a um status de titular na temporada seguinte, na qual já disputou 50 jogos - com 10 gols e três assistências. O inglês disputou 426 partidas pelo Manchester United, com 136 gols marcados. Suas melhores temporadas foram 2020/21, quando foi vice-campeão da Premier League e da Europa League e teve 33 participações em gols e 2022/23, quando contribuiu com 39 gols.

Contudo, o atacante teve sua carreira marcada por oscilações. Ao acompanhar a trajetória de Rashford, o inglês não conseguiu manter um nível satisfatório com constância. Nas duas últimas temporadas, não correspondeu e fez 19 gols somados. Mesmo assim, ainda está avaliado em 50 milhões de euros pelo Transfermarkt.

Afinal, Rashford é supervalorizado?

Diferente de muitos ingleses, Rashford nunca movimentou um euro sequer no mercado de transferências europeu. O jogador pertenceu ao United por toda sua vida profissional, e o Aston Villa não quis pagar o preço de 30 milhões de euros fixado pelo clube para a venda. Contudo, o valor de mercado mais alto de Rashford foi de 80 milhões de euros, justamente em 2021 - segundo o Transfermarkt.

O fato de Marcus Rashford ser inglês certamente influenciou em seu preço de mercado ao longo dos anos, ainda mais por ser jogador da Premier League - o que inflaciona o valor. Contudo, o atacante se provou útil muitas vezes pelo Manchester United e pelo Villa. Rashford é, sim, superestimado. Contudo, isso não o impede de ser um bom jogador.

No Barcelona, Rashford encontrará a concorrência de Raphinha pelo lado esquerdo, que foi um dos melhores jogadores do mundo na última temporada. Hansi Flick ainda tem a possibilidade de arrastar o brasileiro para o meio e formar um quarteto com Yamal e Lewandowski - a ver.

Rashford chega no Barcelona por empréstimo

Rashford e Joan Laporta apertam as mãos na chegada do inglês no Barcelona (Foto: Divulgação)

O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira (23), a contratação por empréstimo do atacante Marcus Rashford, em negociação junto ao Manchester United. O acordo, com vínculo até 30 de junho de 2026, estabelece uma opção de compra do inglês.

