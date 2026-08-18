Roger Flores crava resultado de Ind. Rivadavia x Fluminense Comentarista apontou placar na partida desta terça-feira (18)

Ind. Rivadavia e Fluminense se enfrentam na noite desta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Estádio Malvinas Argentina, em Mendoza. E durante o Seleção Sportv, o comentarista Roger Flores analisou o momento do Tricolor e cravou o resultado da partida.

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— Pode passar nos pênaltis. Acho que o jogo vai ser empate e o Fluminense passa nos pênaltis. E essa semana será crucial para confirmar se somos tão protagonistas da Libertadores (clubes brasileiros), ou se vamos ficar só com um candidato entre Flamengo e Cruzeiro — afirmou, durante o Seleção Sportv.

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Com o empate sem gols no Maracanã, no jogo de ida, quem vencer nesta terça-feira avança na Libertadores. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Coquimbo Unido x Platense.

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Ind. Rivadavia e Fluminense se enfrentando pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como chega o Ind. Rivadavia

Para a partida decisiva pela Libertadores, o Rivadavia contará com o retorno de Florentín, meia que cumpriu suspensão no Maracanã. A tendência, inclusive, é que ele seja titular em Mendoza. Entre os jogos contra o Fluminense, o time argentino perdeu por 2 a 0 para o Belgrano, pelo campeonato local.

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Como chega o Fluminense

Marcão, que assumiu interinamente o Fluminense após a saída de Zubeldía, deve manter a mesma estrutura da equipe que venceu o Palmeiras no fim de semana. A única exceção é na zaga, com Thiago Silva formando dupla com Freytes, Millán ou Ignácio. Os dois primeiros, por sua vez, retornaram de lesão recentemente.

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