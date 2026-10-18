Torcedor do Flamengo e do Bangu, o cantor, compositor e pianista Benito Di Paula morreu neste domingo (18), aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, e lutava contra um câncer há cerca de um ano.

➡️Jardim explica ineficácia do Flamengo nas finalizações: 'Demérito nosso'

Benito Di Paula, cujo nome de batismo é Uday Vellozo, nasceu em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, em 28 de novembro de 1941. Lançou o primeiro álbum em 1971, e ao longo daquela década se tornaria um dos grandes nomes da MPB.

continua após a publicidade

Além da música, ele também gostava de futebol. "Sou Flamengo, mas o Bangu é o time do meu coração", escreveu Benito Di Paula em sua conta no Instagram, no início de 2023. E essa ligação não se limitava à torcida pelos dois clubes cariocas: ela também virou música.

O cantor homenageou o Rubro-Negro em uma de suas canções, "Charlie Brown" gravada em 1974:

Se você quiser, vou lhe mostrar

Vinícius de Moraes e o som de Jorge Ben

Se você quiser, vou lhe mostrar

Torcida do Flamengo, coisa igual não tem

continua após a publicidade

Já na música "Assobiar e Chupar Cana", Benito faz referência à canção que marcou a conquista da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1958.

Seria muito legal

Se cantor ou compositor

Pudesse ser ator ou jogador de futebol

Nem tudo pode ser perfeito

Nem tudo pode ser bacana

Quero ver um cara sentar numa praça

Assoviar e chupar cana

A taça do mundo é nossa

Com brasileiro não há quem possa

Benito Di Paula comemorou o aniversário de 84 anos com uma camisa personalizada do Flamengo (Instagram/@benitodipaulabr)

No fim da noite, o Flamengo homenageou o músico com uma postagem no X.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório do cantor.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte