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Morre o cantor e compositor Benito Di Paula, torcedor do Flamengo e do Bangu

Ele estava internado em São Paulo e lutava contra um câncer

PorMarcio DolzanLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 22:59
Atualizado há 0 minutos
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Benito Di Paula com a camisa do Flamengo
Benito Di Paula era cantor, compositor e pianista (Instagram/@benitodipaulabr)

Torcedor do Flamengo e do Bangu, o cantor, compositor e pianista Benito Di Paula morreu neste domingo (18), aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, e lutava contra um câncer há cerca de um ano.

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Benito Di Paula, cujo nome de batismo é Uday Vellozo, nasceu em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, em 28 de novembro de 1941. Lançou o primeiro álbum em 1971, e ao longo daquela década se tornaria um dos grandes nomes da MPB. 

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Além da música, ele também gostava de futebol. "Sou Flamengo, mas o Bangu é o time do meu coração", escreveu Benito Di Paula em sua conta no Instagram, no início de 2023. E essa ligação não se limitava à torcida pelos dois clubes cariocas: ela também virou música.

O cantor homenageou o Rubro-Negro em uma de suas canções, "Charlie Brown" gravada em 1974:

Se você quiser, vou lhe mostrar
Vinícius de Moraes e o som de Jorge Ben
Se você quiser, vou lhe mostrar
Torcida do Flamengo, coisa igual não tem

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Já na música "Assobiar e Chupar Cana", Benito faz referência à canção que marcou a conquista da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1958.

Seria muito legal
Se cantor ou compositor
Pudesse ser ator ou jogador de futebol
Nem tudo pode ser perfeito
Nem tudo pode ser bacana
Quero ver um cara sentar numa praça
Assoviar e chupar cana
A taça do mundo é nossa
Com brasileiro não há quem possa

Benito di Paula com a camisa do Flamengo
Benito Di Paula comemorou o aniversário de 84 anos com uma camisa personalizada do Flamengo (Instagram/@benitodipaulabr)

No fim da noite, o Flamengo homenageou o músico com uma postagem no X.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório do cantor.

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