Rizek discorda de postura do Corinthians e diz: ‘Deveria olhar para o próprio umbigo’

Após toda a polêmica no empate entre Internacional e Corinthians, nesta quarta-feira (01), o jornalista André Rizek discordou da postura do Timão em apenas reclamar dos erros de arbitragem neste Campeonato Brasileiro. Segundo ele, o clube deveria concentrar os esforços em valorizar as categorias de base, ao invés de contratar jogadores que comprometam o desempenho da equipe na temporada.

Rizek avaliou ainda o lance que ocasionou o pênalti do zagueiro Cacá em cima de Bruno Henrique, aos 50 minutos da segunda etapa. De acordo com o comunicador, o lance é discutível, e a única certeza é a imprudência do defensor no lance.

- Eu acho o lance bem discutível. Ele está dividindo opiniões e aquela imagem não me convence a marcar o pênalti. Mas eu só tenho uma certeza sobre o lance: a imprudência do Cacá. Para mim, a imagem não é conclusiva, mas eu insisto, o lance gera discussão e a única certeza que eu tenho é a imprudência do Cacá. O Corinthians faz mil críticas à arbitragem, diz que ela está tirando pontos dele no campeonato, mas vamos debater o trabalho do Corinthians. A culpa do Corinthians por um Campeonato Brasileiro tão medíocre que ele vem fazendo até aqui.

Para o jornalista, quando o clube coloca toda a culpa na arbitragem, ele exime toda a responsabilidade de todos os demais erros que acontecem no decorrer da temporada. Rizek avaliou que, mesmo sem boas condições financeiras, o Corinthians gasta muito dinheiro com jogadores que trazem pouco retorno. Ao invés disso, o jornalista sugeriu que o clube olhe com mais carinho para as categorias de base.

- Quando você coloca toda a culpa na arbitragem, você omite toda a sua responsabilidade na formação desse elenco. Por exemplo, o Corinthians gastou dinheiro em alguns jogadores que hoje trazem pouco retorno. O Cacá é um deles. Outro exemplo é o Félix Torres, e toda vez que o Corinthians precisa recorrer a eles, ou quase toda vez, eles tiram pontos da equipe de Dorival Júnior - disse, antes de concluir.

- Aí eu questiono, será que o Corinthians tem acertado em seus reforços. Será que não é o caso de você olhar mais para a base. Eu digo isso porque, por exemplo, o Gui Negão hoje é muito mais útil que o Talles Magno. O Tchoca compromete muito menos que Cacá e Félix Torres. Então, será que não vale uma reflexão para o Corinthians? Ao invés de gastar dinheiro com jogadores “nota 5”, será que não é o caso de começar a olhar mais para a base e formar jogadores? Então, o Corinthians está cuspindo marimbondos para falar da arbitragem. Mas deveria olhar para o próprio umbigo, para a formação do elenco, para ver como vem trabalhando o futebol e olhar com mais carinho para a base, que hoje é mais solução que alguns jogadores bem questionáveis que o clube vem trazendo - finalizou.

Corinthians lidera decisões desfavoráveis do VAR no Brasileirão

O Corinthians ficou na bronca com a arbitragem no empate por 1 a 1 com o Internacional, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado saiu após Carbonero marcar de pênalti para os gaúchos, em lance revisado pelo VAR que gerou controvérsia.

O Timão lidera o ranking, seguido pelo Bahia, que teve 11 decisões desfavoráveis, e o Juventude, que foi contrariado pelo VAR em nove oportunidades.

Após a partida, Dorival Júnior criticou a atuação do árbitro e lamentou os pontos perdidos. O treinador relembrou o histórico do VAR contra o Corinthians no Brasileiro e declarou que o Timão poderia estar melhor posicionado na tabela, atualmente, ocupa a 13ª colocação.