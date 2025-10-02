Felipe Melo critica ausência de público em jogos de Gigante da Série A: ‘Vergonha’

Durante o programa “Seleção Sportv”, o comentarista e ex-jogador Felipe Melo criticou a ausência de público na torcida do Botafogo nos últimos jogos da equipe pelo Brasileirão, em especial após a eliminação na Copa do Brasil, no último mês. Segundo ele, a baixa adesão dos torcedores do Glorioso não é algo de agora.

O ex-jogador reforçou que é uma vergonha a torcida abandonar a equipe, que está brigando na parte de cima da tabela da classificação do Brasileirão. Felipe Melo revelou ainda que esteve presente na final da Recopa Sul-Americana, entre Botafogo e Racing, e reparou que nem na decisão o Estádio Nilton Santos estava completamente lotado.

- Me desculpa o que eu vou falar, mas é uma vergonha a torcida do Botafogo. O time está brigando na parte de cima da tabela, fora que no passado teve um ano Glorioso. Eu fui na final da Recopa entre Botafogo e Racing, e o estádio não estava completamente lotado, como deveria estar, com a torcida apoiando. Então isso é algo que já vem de antes desse momento atual - disse, antes de completar.

Apenas 8.059 torcedores acompanharam a vitória do Botafogo sobre o Bahia, nesta quarta-feira (01), pelo Brasileirão. Felipe Melo destacou ainda que este é o melhor momento para a torcida refletir sobre o que é o melhor para se fazer pelo clube.

- Para um time que está brigando por uma vaga direta na Libertadores, através do Brasileirão, jogar um confronto direto, dentro de casa, e ter tão pouca gente, é o momento da torcida colocar a mão na cabeça e dizer: “temos que fazer mais pelo nosso clube”. A torcida precisa entender o momento que o jogador atravessa, esse é um momento diferente, nem sempre vai ganhar. É um clube que ainda está em processo de adaptação com o novo treinador, que passou por um momento muito recente de glórias. Não pode o torcedor largar de mão, como largou.

A média de público do Glorioso neste Brasileirão só é superior a do Juventude, Mirassol e Bragantino. Somando os últimos três jogos do Botafogo no Estádio Nilton, o público total foi de 26.599 presentes. Após a eliminação para o Vasco, na Copa do Brasil, a torcida se revoltou com o atual momento da equipe na temporada.

Veja o público do Botafogo nos últimos jogos pelo Brasileirão

Botafogo 3 x 3 Mirassol - 6.724 torcedores presentes

Botafogo 1 x 0 Atlético-MG - 11.816 torcedores presente

Botafogo 2 x 1 Bahia - 8.059 torcedores presentes