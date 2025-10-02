Corinthians pode perder pontos por condenações na Fifa? Especialista responde

A Fifa condenou o Corinthians a pagar R$ 6,2 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, pelo atraso na terceira parcela da contratação do volante Charles, que chegou ao clube em 2024. A diretoria pretende recorrer ao CAS (Corte Arbitral do Esporte), mas, em caso de negativa, o processo pode resultar em um novo transfer ban.

continua após a publicidade

O clube alvinegro soma seis condenações na Fifa, e cumpre um transfer ban desde agosto. A punição é referente ao atraso no pagamento da contratação de Félix Torres juntos ao Santos Laguna, do México. O Corinthians deve cerca de R$ 40 milhões ao clube da América do Norte.

No final de setembro, o Timão foi condenado pelo CAS a pagar cerca de R$ 45 milhões a Matías Rojas, por atraso de direitos de imagem, e pode sofrer um segundo transfer ban. Sem poder inscrever novos jogadores por três janelas, o Corinthians também se preocupa com possíveis punições esportivas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians foi condenado pela Fifa por uma dívida relacionada a contratação de Charles (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como funciona o transfer ban?

O Corinthians já foi punido pela Fifa em duas janelas de transferências e segue sob risco de novas sanções. Ao todo, o clube acumula seis condenações no órgão internacional, envolvendo valores expressivos: R$ 40 milhões ao Santos Laguna pela contratação de Félix Torres, R$ 41,3 milhões a Matías Rojas pela rescisão de contrato, R$ 23,3 milhões ao Talleres pela chegada de Rodrigo Garro, R$ 6,7 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon e R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela compra de José Martínez.

O Lance! entrevistou Nilo Effori, sócio do escritório ESL Sports Law, especializado em direito desportivo. Segundo o advogado, caso o Corinthians não quite os valores determinados pela Fifa, o clube corre o risco de ter o período de punição ampliado.

continua após a publicidade

— De acordo com o Artigo 21(1)(d) do Código Disciplinar da FIFA 2025, no caso de clubes, após o vencimento do prazo final mencionado e em caso de inadimplemento persistente ou de não cumprimento integral da decisão dentro do período estipulado, será imposta uma proibição de registrar novos jogadores até que o valor devido seja integralmente pago ou a decisão não financeira seja cumprida. Na prática, isso significa que o Corinthians poderá sofrer um novo transfer ban automático, que permanecerá em vigor até que a dívida seja quitada. Se o clube acumular mais de uma sanção, a FIFA pode inclusive prolongar esse bloqueio por várias janelas de registro — explicou o advogado.

Corinthians pode ser rebaixado?

Se o clube não quitar as dívidas que originaram o transfer ban, a Fifa pode aplicar punições mais severas, como perda de pontos e, em casos extremos, até rebaixamento. Embora essas sanções não sejam automáticas, o Corinthians corre esse risco caso não regularize os débitos dentro do período em que já está impedido de contratar, atualmente, por mais duas janelas de transferências. Ou seja, o clube não poderia perder pontos na atual edição do Campeonato Brasileiro.

— O mesmo Artigo 21do Código Disciplinar da FIFA 2025 acrescenta que: uma dedução de pontos ou rebaixamento para uma divisão inferior também pode ser ordenada, além da proibição de registrar novos jogadores, em caso de inadimplemento persistente (isto é, quando a proibição de registrar novos jogadores tiver sido cumprida por mais de três períodos inteiros e consecutivos de registro após a notificação da decisão), reincidência ou infrações graves, ou se nenhuma proibição de registro completa puder ser imposta ou cumprida por qualquer motivo'. Portanto, perda de pontos ou até mesmo rebaixamento não são automáticos, mas podem ocorrer em situações de inadimplemento reiterado ou grave. Além disso, o Artigo 21(1)(c) prevê a aplicação de juros anuais de 18% sobre o valor devido, o que agrava de forma significativa a dívida principal — explicou Nilo Effori.

Como resolver?

O Corinthians busca um acordo com os credores para não receber mais punições. Segundo Nilo Effore, a única solução para o clube alvinegro é quitar, ou chegar a um acordo. A diretoria busca antecipar verbas, como em contratos com a Nike e LFU, para amenizar o problema financeiro. Vale lembrar que a dívida do Timão está avaliada em R$ 2,6 bilhões.

— O Código é taxativo: a única forma de levantar o transfer ban é pagar integralmente a dívida ou firmar um acordo com o credor homologado pela FIFA. Caso contrário, o clube permanece impedido de registrar jogadores e ainda corre risco de sofrer sanções adicionais, como a dedução de pontos ou até o rebaixamento em caso de reincidência prolongada. Ou seja, não se trata de uma questão jurídica, mas de gestão financeira: ou se paga, ou se negocia — finalizou o advogado.