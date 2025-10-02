Gui Negão supera média de trio do Corinthians e assume protagonismo
Atacante chegou a cinco gol com a camisa do Timão
O Corinthians teve um empate amargo por 1 a 1 contra o Internacional, nesta quarta-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo perdido no último minuto, o Timão saiu com uma notícia positiva: mais uma boa atuação de Gui Negão.
➡️Corinthians lidera ranking de decisões desfavoráveis do VAR no Brasileirão
O centroavante voltou a marcar com a camisa alvinegra e chegou a cinco gols em 13 jogos pela equipe profissional. Gui Negão alcançou uma média de 0,38 gols por partida e lidera o quesito entre os demais atacantes do Corinthians nesta temporada.
O jovem de 18 anos assumiu um protagonismo inesperado no elenco do Corinthians. Na partida de ontem, Dorival Júnior não pôde contar com Memphis e Yuri Alberto. O holandês iniciou transição física em um tratamento para um edema na coxa direita, enquanto o camisa 9 cumpriu suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.
Números do Gui Negão na partida contra o Internacional
- 81 minutos jogados
- 1 gol
- 0.45 xG (Gols esperados)
- 1/2 finalizações no gol
- 3/8 dribles certos
- 29 ações com a bola
- 1 corte
- 3/17 duelos ganhos
- Nota Sofascore 6.7
*Dados levantados pelo SofaScore BR
Protagonismo sem o "trio GYM"
Dorival Júnior chegou ao Timão em abril, e ainda não conseguiu contar com Garro, Memphis e Yuri Alberto juntos em uma partida do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o argentino também está no departamento médico para tratar uma lesão muscular na panturrilha direita.
A solução está vindo das categorias de base. Além de Gui Negão, que assumiu o papel no ataque do Corinthians, Breno Bidon tem feito boas atuações como armador da equipe e criou muitas chances ofensivas nos duelos contra Flamengo e Internacional.
