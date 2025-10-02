Gui Negão supera média de trio do Corinthians e assume protagonismo

O Corinthians teve um empate amargo por 1 a 1 contra o Internacional, nesta quarta-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo perdido no último minuto, o Timão saiu com uma notícia positiva: mais uma boa atuação de Gui Negão.

continua após a publicidade

➡️Corinthians lidera ranking de decisões desfavoráveis do VAR no Brasileirão

O centroavante voltou a marcar com a camisa alvinegra e chegou a cinco gols em 13 jogos pela equipe profissional. Gui Negão alcançou uma média de 0,38 gols por partida e lidera o quesito entre os demais atacantes do Corinthians nesta temporada.

O jovem de 18 anos assumiu um protagonismo inesperado no elenco do Corinthians. Na partida de ontem, Dorival Júnior não pôde contar com Memphis e Yuri Alberto. O holandês iniciou transição física em um tratamento para um edema na coxa direita, enquanto o camisa 9 cumpriu suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Atacante voltou a marcar com a camisa do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Números do Gui Negão na partida contra o Internacional

81 minutos jogados 1 gol 0.45 xG (Gols esperados) 1/2 finalizações no gol 3/8 dribles certos 29 ações com a bola 1 corte 3/17 duelos ganhos Nota Sofascore 6.7

*Dados levantados pelo SofaScore BR

Protagonismo sem o "trio GYM"

Dorival Júnior chegou ao Timão em abril, e ainda não conseguiu contar com Garro, Memphis e Yuri Alberto juntos em uma partida do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o argentino também está no departamento médico para tratar uma lesão muscular na panturrilha direita.

A solução está vindo das categorias de base. Além de Gui Negão, que assumiu o papel no ataque do Corinthians, Breno Bidon tem feito boas atuações como armador da equipe e criou muitas chances ofensivas nos duelos contra Flamengo e Internacional.