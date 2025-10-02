menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Gui Negão supera média de trio do Corinthians e assume protagonismo

Atacante chegou a cinco gol com a camisa do Timão

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 02/10/2025
15:20
Gui Negão voltou a marcar com a camisa do Corinthians
imagem cameraGui Negão marcou no empate entre Corinthians e Internacional(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
O Corinthians teve um empate amargo por 1 a 1 contra o Internacional, nesta quarta-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo perdido no último minuto, o Timão saiu com uma notícia positiva: mais uma boa atuação de Gui Negão.

O centroavante voltou a marcar com a camisa alvinegra e chegou a cinco gols em 13 jogos pela equipe profissional. Gui Negão alcançou uma média de 0,38 gols por partida e lidera o quesito entre os demais atacantes do Corinthians nesta temporada.

O jovem de 18 anos assumiu um protagonismo inesperado no elenco do Corinthians. Na partida de ontem, Dorival Júnior não pôde contar com Memphis e Yuri Alberto. O holandês iniciou transição física em um tratamento para um edema na coxa direita, enquanto o camisa 9 cumpriu suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.

Atacante voltou a marcar com a camisa do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Números do Gui Negão na partida contra o Internacional

  1. 81 minutos jogados
  2. 1 gol
  3. 0.45 xG (Gols esperados)
  4. 1/2 finalizações no gol
  5. 3/8 dribles certos
  6. 29 ações com a bola
  7. 1 corte
  8. 3/17 duelos ganhos
  9. Nota Sofascore 6.7

*Dados levantados pelo SofaScore BR

Protagonismo sem o "trio GYM"

Dorival Júnior chegou ao Timão em abril, e ainda não conseguiu contar com Garro, Memphis e Yuri Alberto juntos em uma partida do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o argentino também está no departamento médico para tratar uma lesão muscular na panturrilha direita.

A solução está vindo das categorias de base. Além de Gui Negão, que assumiu o papel no ataque do Corinthians, Breno Bidon tem feito boas atuações como armador da equipe e criou muitas chances ofensivas nos duelos contra Flamengo e Internacional.

