Comemoração de Gui Negão, do Corinthians, viraliza: ‘Impressionante’

A comemoração de Gui Negão, no gol que abriu o placar do duelo entre Corinthians e Internacional, no confronto desta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Gui Negão foi o responsável pelo gol do Timão e sua comemoração chamou atenção dos internautas.

O cronômetro da partida marcava 9 minutos, quando Matheusinho recebeu pela direita e acertou um cruzamento preciso na direção da segunda trave. Lá estava, Gui Negão, que de peixinho, balançou as redes.

O atacante tem vivido um momento de destaque na equipe de Dorival Júnior, e alcançou a marca de 4 gols na temporada.

Corinthians lidera decisões desfavoráveis do VAR no Brasileirão

✍️ Texto de Ulisses Lopresti

O Corinthians ficou na bronca com a arbitragem no empate por 1 a 1 com o Internacional, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado saiu após Carbonero marcar de pênalti para os gaúchos, em lance revisado pelo VAR que gerou controvérsia.

O Timão lidera o ranking, seguido pelo Bahia, que teve 11 decisões desfavoráveis, e o Juventude, que foi contrariado pelo VAR em nove oportunidades.

Após a partida, Dorival Júnior criticou a atuação do árbitro e lamentou os pontos perdidos. O treinador relembrou o histórico do VAR contra o Corinthians no Brasileiro e declarou que o Timão poderia estar melhor posicionado na tabela, atualmente, ocupa a 13ª colocação.

Nós não queremos tirar proveito de nada e de ninguém. Nossa equipe teve 14 decisões desfavoráveis no VAR. Hoje tivemos, infelizmente, mais uma situação absurda. Eu não sou de falar muito de arbitragem e não gosto de justificar resultados com erros. No domingo o erro foi visível e eu não abri a boca, e o gol saiu daquela maneira. O problema é que hoje poderíamos ter sete ou dez pontos a mais na competição, mas tivemos muitos erros, inclusive na partida de ida entre Internacional e Corinthians - disse o treinador no Beira-Rio.