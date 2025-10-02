Corinthians é condenado pela Fifa por dívida na contratação de Charles
Timão foi condenado pela Fifa
O Corinthians foi condenado pela Fifa a pagar uma dívida ao Midtjylland, da Dinamarca, referente à contratação do volante Charles, realizada no ano passado. A punição se deve ao atraso no pagamento e o valor fixado é de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,25 milhões).
A diretoria do Corinthians se movimentou e apresentou um recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), se perder, o clube alvinegro pode sofrer um novo Transfer Ban. A contratação, feita na gestão de Augusto Melo, foi feita no valor de 1,6 milhão de euros, no qual foram pagos apenas as duas primeiras parcelas, de 400 mil euros cada.
O Corinthians não pagou a terceira parcela, avaliada em 800 mil euros, prevista para março. O clube dinamarquês abriu um processo na Fifa no dia 15 de maio. É a sexta condenação do Timão na Fifa.
O clube alvinegro já havia sofrido um transfer ban em agosto, em razão de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna pela contratação de Félix Torres. Além disso, o CAS condenou o Corinthians a pagar outros R$ 40 milhões a Matías Rojas. Caso não haja um acordo dentro de 45 dias, a equipe poderá sofrer uma nova punição do tipo.
Dívidas que o Corinthians foi condenado pela Fifa
- R$ 40 milhões ao Santos Laguna pela contratação de Félix Torres, feita em janeiro de 2024
- R$ 41,3 milhões a Matías Rojas, por rescisão de contrato feita em março de 2024
- R$ 23,3 milhões ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro, feita em janeiro de 2024
- R$ 6,7 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, em janeiro de 2024/25
- R$ 8 milhões ao Philadephia Union pela contratação de José Martínez, em agosto de 2024
