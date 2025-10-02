Corinthians lidera ranking de decisões desfavoráveis do VAR no Brasileirão
Timão ficou na bronca com decisão da arbitragem em empate com o Inter
O Corinthians ficou na bronca com a arbitragem no empate por 1 a 1 com o Internacional, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado saiu após Carbonero marcar de pênalti para os gaúchos, em lance revisado pelo VAR que gerou controvérsia.
No último minuto da partida, Cacá puxou Bruno Henrique na área. Gilberto Pereira, responsável pelo VAR, recomendou a revisão, e o árbitro Rodrigo José Pereira Lima marcou a penalidade. O lance gerou críticas da comissão. Foi a 14ª decisão desfavorável do mecanismo contra o Corinthians neste Brasileirão.
O Timão lidera o ranking, seguido pelo Bahia, que teve 11 decisões desfavoráveis, e o Juventude, que foi contrariado pelo VAR em nove oportunidades. A diretoria do Corinthians subiu o tom após a partida e protestou contra a arbitragem.
Decisões do VAR em jogos do Corinthians no Brasileirão 2025
- Corinthians 3 x 0 Vasco - gol anulado - CONTRA
- Corinthians 3 x 0 Vasco - gol anulado - CONTRA
- Palmeiras 2 x 0 Corinthians - gol anulado - FAVOR
- Corinthians 0 x 2 Fluminense - pênalti - CONTRA
- Flamengo 4 x 0 Corinthians - pênalti - CONTRA
- Corinthians 4 x 2 Internacional - gol anulado - CONTRA
- Corinthians 4 x 2 Internacional - pênalti - FAVOR
- Mirassol 2 x 1 Corinthians - pênalti - FAVOR
- Mirassol 2 x 1 Corinthians - gol anulado - FAVOR
- Corinthians 1 x 0 Santos - gol confirmado - FAVOR
- Corinthians 1 x 0 Santos - gol anulado - CONTRA
- Atlético-MG 0 x 0 Corinthians - cartão vermelho anulado - CONTRA
- Corinthians 4 x 2 Internacional - gol anulado - CONTRA
- Corinthians 1 x 2 Bragantino - pênalti marcado - CONTRA
- Juventude 2 x 1 Corinthians - gol confirmado - CONTRA
- Juventude 2 x 1 Corinthians - cartão vermelho - CONTRA
- Corinthians 1 x 2 Bahia - gol anulado - CONTRA
- Corinthians 1 x 2 Bahia - gol confirmado - FAVOR
- Vasco 2 x 3 Corinthians - pênalti marcado - CONTRA
- Sport 1 x 0 Corinthians - gol anulado - FAVOR
- Internacional 1 x 1 Corinthians - pênalti - CONTRA
Críticas públicas
Após a partida, Dorival Júnior criticou a atuação do árbitro e lamentou os pontos perdidos. O treinador relembrou o histórico do VAR contra o Corinthians no Brasileiro e declarou que o Timão poderia estar melhor posicionado na tabela, atualmente, ocupa a 13ª colocação.
- Nós não queremos tirar proveito de nada e de ninguém. Nossa equipe teve 14 decisões desfavoráveis no VAR. Hoje tivemos, infelizmente, mais uma situação absurda. Eu não sou de falar muito de arbitragem e não gosto de justificar resultados com erros. No domingo o erro foi visível e eu não abri a boca, e o gol saiu daquela maneira. O problema é que hoje poderíamos ter sete ou dez pontos a mais na competição, mas tivemos muitos erros, inclusive na partida de ida entre Internacional e Corinthians - disse o treinador no Beira-Rio.
A diretoria do Timão também se manifestou contra a arbitragem. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, fez um forte desabafo no Beira-Rio e cobrou uma atenção maior da CBF.
- Não adianta cobrar técnico e os jogadores se quando chega na hora ali as coisas mudam. O árbitro foi pressionado no meio do intervalo, e quero ver se isso vai ser colocado na súmula. Estou muito chateado, temos que mudar isso. O Corinthians não pode ser prejudicado em todo jogo. É um desabafo meu, queria que a CBF prestasse atenção e evitasse que isso acontecesse. É só um desabafo - disse Osmar Stabile.
Representação oficial
Ainda há uma dúvida interna se o Corinthians deverá fazer uma representação oficial na CBF contra a decisão do árbitro no jogo contra o Internacional. Parte da diretoria acredita que as duras falas após a partida foram suficientes.
