menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians lidera ranking de decisões desfavoráveis do VAR no Brasileirão

Timão ficou na bronca com decisão da arbitragem em empate com o Inter

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 02/10/2025
04:15
Corinthians lidera ranking negativo do VAR
imagem cameraCorinthians lidera ranking de decisões desfavoráveis do VAR no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians ficou na bronca com a arbitragem no empate por 1 a 1 com o Internacional, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado saiu após Carbonero marcar de pênalti para os gaúchos, em lance revisado pelo VAR que gerou controvérsia.

continua após a publicidade

No último minuto da partida, Cacá puxou Bruno Henrique na área. Gilberto Pereira, responsável pelo VAR, recomendou a revisão, e o árbitro Rodrigo José Pereira Lima marcou a penalidade. O lance gerou críticas da comissão. Foi a 14ª decisão desfavorável do mecanismo contra o Corinthians neste Brasileirão.

O Timão lidera o ranking, seguido pelo Bahia, que teve 11 decisões desfavoráveis, e o Juventude, que foi contrariado pelo VAR em nove oportunidades. A diretoria do Corinthians subiu o tom após a partida e protestou contra a arbitragem.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Decisões do VAR em jogos do Corinthians no Brasileirão 2025

  1. Corinthians 3 x 0 Vasco - gol anulado - CONTRA
  2. Corinthians 3 x 0 Vasco - gol anulado - CONTRA
  3. Palmeiras 2 x 0 Corinthians - gol anulado - FAVOR
  4. Corinthians 0 x 2 Fluminense - pênalti - CONTRA
  5. Flamengo 4 x 0 Corinthians - pênalti - CONTRA
  6. Corinthians 4 x 2 Internacional - gol anulado - CONTRA
  7. Corinthians 4 x 2 Internacional - pênalti - FAVOR
  8. Mirassol 2 x 1 Corinthians - pênalti - FAVOR
  9. Mirassol 2 x 1 Corinthians - gol anulado - FAVOR
  10. Corinthians 1 x 0 Santos - gol confirmado - FAVOR
  11. Corinthians 1 x 0 Santos - gol anulado - CONTRA
  12. Atlético-MG 0 x 0 Corinthians - cartão vermelho anulado - CONTRA
  13. Corinthians 4 x 2 Internacional - gol anulado - CONTRA
  14. Corinthians 1 x 2 Bragantino - pênalti marcado - CONTRA
  15. Juventude 2 x 1 Corinthians - gol confirmado - CONTRA
  16. Juventude 2 x 1 Corinthians - cartão vermelho - CONTRA
  17. Corinthians 1 x 2 Bahia - gol anulado - CONTRA
  18. Corinthians 1 x 2 Bahia - gol confirmado - FAVOR
  19. Vasco 2 x 3 Corinthians - pênalti marcado - CONTRA
  20. Sport 1 x 0 Corinthians - gol anulado - FAVOR
  21. Internacional 1 x 1 Corinthians - pênalti - CONTRA
Corinthians
Timão lidera ranking negativo no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Críticas públicas

Após a partida, Dorival Júnior criticou a atuação do árbitro e lamentou os pontos perdidos. O treinador relembrou o histórico do VAR contra o Corinthians no Brasileiro e declarou que o Timão poderia estar melhor posicionado na tabela, atualmente, ocupa a 13ª colocação.

- Nós não queremos tirar proveito de nada e de ninguém. Nossa equipe teve 14 decisões desfavoráveis no VAR. Hoje tivemos, infelizmente, mais uma situação absurda. Eu não sou de falar muito de arbitragem e não gosto de justificar resultados com erros. No domingo o erro foi visível e eu não abri a boca, e o gol saiu daquela maneira. O problema é que hoje poderíamos ter sete ou dez pontos a mais na competição, mas tivemos muitos erros, inclusive na partida de ida entre Internacional e Corinthians - disse o treinador no Beira-Rio.

continua após a publicidade

A diretoria do Timão também se manifestou contra a arbitragem. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, fez um forte desabafo no Beira-Rio e cobrou uma atenção maior da CBF.

- Não adianta cobrar técnico e os jogadores se quando chega na hora ali as coisas mudam. O árbitro foi pressionado no meio do intervalo, e quero ver se isso vai ser colocado na súmula. Estou muito chateado, temos que mudar isso. O Corinthians não pode ser prejudicado em todo jogo. É um desabafo meu, queria que a CBF prestasse atenção e evitasse que isso acontecesse. É só um desabafo - disse Osmar Stabile.

Representação oficial

Ainda há uma dúvida interna se o Corinthians deverá fazer uma representação oficial na CBF contra a decisão do árbitro no jogo contra o Internacional. Parte da diretoria acredita que as duras falas após a partida foram suficientes.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias