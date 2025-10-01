menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Em jogo polêmico, Internacional arranca empate com o Corinthians no Brasileirão

Equipes ficaram no empate pelo Brasileirão

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 01/10/2025
21:38
Atualizado há 2 minutos
Óscar Romero, Internacional, e Matheuzinho, Corinthians
imagem cameraEquipes empataram pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  • Matéria
O Internacional arrancou um empate por 1 a 1 no último minuto contra o Corinthians nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Gui Negão abriu o placar para o clube alvinegro, e no último minuto da partida, após revisão do VAR, Carbonero empatou de pênalti para os mandantes.

A partida foi marcada pela participação do VAR, que anulou um gol de cada time. No último minuto, usou a ferramenta para marcar uma penalidade após Cacá puxar a camisa de Bruno Henrique dentro da área. Ambos os times reclamaram muito da arbitragem.

Como foi o jogo?

O Internacional ensaiou uma pressão nos primeiros minutos da partida e ficou perto de abrir o placar com Alan Patrick. No primeiro minuto, Bernabei fez boa jogada pela lateral, cruzou e o meia finalizou para fora, mas próximo ao gol.

A equipe gaúcha teve mais a posse de bola nos primeiros minutos, mas o Corinthians foi letal na primeira vez em que se lançou ao ataque. Aos nove minutos, Matheuzinho cruzou na medida para Gui Negão cabecear de peixinho, sem chances para Anthoni, e abrir o placar.

O Timão cresceu na partida, e mesmo com muitos desfalques, teve volume de jogo e aparentou um entrosamento inesperado pelo contexto. Hugo, surpresa na escalação, recebeu bom passe de Breno Bidon, entrou na área e ampliou o placar. Rodrigo José Pereira de Lima revisou o lance no VAR e anulou o segundo gol do Corinthians.

A partida ficou morna e o clima nas arquibancadas do Beira-Rio era de insatisfação com a atuação dos mandantes, com muitas vaias da torcida do Internacional. Nos minutos finais da primeira etapa, Óscar Romero empatou, mas a arbitragem anulou o lance no VAR ao entender que Luis Otávio, impedido atrapalhou Hugo Souza, gerando muitas reclamações da equipe gaúcha.

Ramón Díaz, que reencontrou seu ex-clube, promoveu uma mudança tática no Internacional ao colocar o zagueiro Mercado no lugar do meia Óscar Romero. A equipe ganhou intensidade e passou a rondar mais a área adversária.

A segunda etapa foi mais de briga, com muita disputa no meio de campo, do que de inspiração para ambos os lados. Mesmo com mais posse, o Internacional sofria para criar chances reais, enquanto o Corinthians apostava nos contra-ataques, mas também não chegou a finalizar ao gol.

No último minuto, Cacá dividiu com Bruno Henrique dentro da área, e o árbitro foi chamado ao VAR. Após revisão, Rodrigo Jose Pereira de Lima, marcou a penalidade. Carbonero e empatou o duelo.

Alan Patrick, Internacional, e Ryan, Corinthians
Corinthians arrancou vitória contra o Internacional pela competição nacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O que vem por aí?

As duas equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo sábado (4). Às 18h30 (de Brasília), o Internacional volta atuar no Beira-Rio para enfrentar o Botafogo. Mais tarde, às 21h (de Brasília), o Corinthians encara o Mirassol, na Neo Química Arena.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 x 1 CORINTHIANS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS);
⚽ Gols: Gui Negão (9'/1ºT) (0-1); Carbonero (50'/2ºT) (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Óscar Romero (INT); Raniele (COR); Cacá (COR); Emiliano Díaz (INT); Carbonero (INT)
🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Díaz)
Anthoni; Aguirre (Bruno Goes), Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otavio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Óscar Romero (Mercado) e Alan Patrick (Ricardo Mathias); Carbonero e Borre

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Hugo (Matheus Bidu), Raniele (José Martínez), Ryan (Maycon) e Breno Bidon (André); Vitinho e Gui Negão (Romero).

🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

