Rizek aponta necessidade da Seleção e analisa convocados: ‘Sinceramente’
Jornalista avaliou as escolhas de Carlo Ancelotti
Nesta quarta-feira (01), o técnico Carlo Ancelotti anunciou os 23 convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, que acontecem nos próximos dias 10 e 14 de outubro. Após o anúncio, o jornalista André Rizek, avaliou a necessidade do Brasil encontrar alternativas para o ataque.
Segundo ele, Carlo Ancelotti poderia testar uma formação com um “falso 9” na Seleção Brasileira. Rizek usou como exemplo o Barcelona que utilizou o astro Lionel Messi improvisado na posição, antes da chegada de Luis Suárez. No entanto, o jornalista reforçou que quando Tite arriscou, o time não conseguiu render.
- Nenhuma Seleção que tenha brilhado com o 'falso 9' o fez com convicção, fez por necessidade. O próprio Barcelona, que usou o Messi como falso nove, não tinha centroavante. Depois que chegou o Suárez. O Brasil tem uma necessidade de buscar uma alternativa. O Tite tentou uma vez, em um amistoso contra o Japão, vitória por 1 a 0, mas o time não jogou bem - começou.
Rizek lembrou ainda o título da Uefa Champions League, conquistado por Carlo Ancelotti pelo Real Madrid. Na ocasião, o treinador da Seleção Brasileira perdeu o atacante Karim Benzema e optou por escalar Bellingham centralizado, contando com o apoio de Vini Jr.
- O Ancelotti foi campeão europeu sem centroavante, porque ele perde o Benzema e tem que arrumar um jeito de jogar diferente, com Bellingham chegando, Vini chegando… Eu acho que essa é uma alternativa que, em algum momento, já que você vê os nomes na lista, e sinceramente… Tem uma esperança no João Pedro, mas… - completou o apresentador.
Confira os convocados de Ancelotti para a Seleção
Goleiros
Bento - Al Nassr
Ederson - Fenerbahçe
Hugo Souza - Corinthians
Defensores
Caio Henrique - Monaco
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Militão - Real Madrid
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Beraldo - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma
Meias
André - Wolverhampton
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
João Gomes - Wolverhampton
Joelinton - Newcastle
Paquetá - West Ham
Atacantes
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
Igor Jesus - Nottingham Forest
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - Manchester United
Richarlison - Tottenham
Rodrygo - Real Madrid
Vini Jr - Real Madrid
