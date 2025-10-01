Rizek aponta necessidade da Seleção e analisa convocados: ‘Sinceramente’

Nesta quarta-feira (01), o técnico Carlo Ancelotti anunciou os 23 convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, que acontecem nos próximos dias 10 e 14 de outubro. Após o anúncio, o jornalista André Rizek, avaliou a necessidade do Brasil encontrar alternativas para o ataque.

Segundo ele, Carlo Ancelotti poderia testar uma formação com um “falso 9” na Seleção Brasileira. Rizek usou como exemplo o Barcelona que utilizou o astro Lionel Messi improvisado na posição, antes da chegada de Luis Suárez. No entanto, o jornalista reforçou que quando Tite arriscou, o time não conseguiu render.

- Nenhuma Seleção que tenha brilhado com o 'falso 9' o fez com convicção, fez por necessidade. O próprio Barcelona, que usou o Messi como falso nove, não tinha centroavante. Depois que chegou o Suárez. O Brasil tem uma necessidade de buscar uma alternativa. O Tite tentou uma vez, em um amistoso contra o Japão, vitória por 1 a 0, mas o time não jogou bem - começou.

Rizek lembrou ainda o título da Uefa Champions League, conquistado por Carlo Ancelotti pelo Real Madrid. Na ocasião, o treinador da Seleção Brasileira perdeu o atacante Karim Benzema e optou por escalar Bellingham centralizado, contando com o apoio de Vini Jr.

- O Ancelotti foi campeão europeu sem centroavante, porque ele perde o Benzema e tem que arrumar um jeito de jogar diferente, com Bellingham chegando, Vini chegando… Eu acho que essa é uma alternativa que, em algum momento, já que você vê os nomes na lista, e sinceramente… Tem uma esperança no João Pedro, mas… - completou o apresentador.

Confira os convocados de Ancelotti para a Seleção

Goleiros

Bento - Al Nassr

Ederson - Fenerbahçe

Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Caio Henrique - Monaco

Carlos Augusto - Inter de Milão

Douglas Santos - Zenit

Militão - Real Madrid

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal

Beraldo - PSG

Vanderson - Monaco

Wesley - Roma

Meias

André - Wolverhampton

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

João Gomes - Wolverhampton

Joelinton - Newcastle

Paquetá - West Ham

Atacantes

Estêvão - Chelsea

Gabriel Martinelli - Arsenal

Igor Jesus - Nottingham Forest

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - Manchester United

Richarlison - Tottenham

Rodrygo - Real Madrid

Vini Jr - Real Madrid

