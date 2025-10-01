menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores reagem a ausência de destaque do Brasileirão na lista de Ancelotti: ‘Não dá’

Jogador ficou fora dos amistosos contra Japão e Coréia do Sul

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
15:45
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
imagem cameraCarlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O técnico Carlo Ancelotti definiu os 23 convocados para defender a Seleção Brasileira, nos jogos contra Coréia do Sul e Japão, nos próximos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. No entanto, os torcedores contestaram a ausência de Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, na lista do comandante italiano.

Além do atacante, os torcedores também questionaram a ausência de Matheus Pereira. Em ótima fase no Cruzeiro, a dupla já participou de 35 gols (20 gols e 15 assistências) nesta temporada. Diante disso, os torcedores reagiram a ausência dos jogadores entre os convocados de Ancelotti. Confira abaixo.

Kaio Jorge representou o Brasil nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Para os amistosos contra Coréia do Sul e Japão, Ancelotti optou por dar uma oportunidade ao atacante Igor Jesus, ex-Botafogo. Além dele, Estevão, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Vini Jr, Rodrygo, Richarlison e Matheus Cunha são opções para o ataque da Seleção Brasileira.  

Entre os jogadores que atuam no Brasil, Carlo Ancelotti optou por chamar Fabrício Bruno, companheiro de Kaio de Jorge, e Hugo Souza, goleiro do Corinthians.

Confira a lista de convocados de Carlo Ancelotti

Goleiros

Bento - Al Nassr
Ederson - Fenerbahçe
Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Caio Henrique - Monaco
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Militão - Real Madrid
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Beraldo - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma

Meias

André - Wolverhampton
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
João Gomes - Wolverhampton
Joelinton - Newcastle
Paquetá - West Ham

Atacantes

Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
Igor Jesus - Nottingham Forest
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - Manchester United
Richarlison - Tottenham
Rodrygo - Real Madrid
Vini Jr - Real Madrid

Carlo Ancelotti já admite seguir como técnico do Brasil até 2030
Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

