Torcedores reagem a ausência de destaque do Brasileirão na lista de Ancelotti: ‘Não dá’

O técnico Carlo Ancelotti definiu os 23 convocados para defender a Seleção Brasileira, nos jogos contra Coréia do Sul e Japão, nos próximos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. No entanto, os torcedores contestaram a ausência de Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, na lista do comandante italiano.

Além do atacante, os torcedores também questionaram a ausência de Matheus Pereira. Em ótima fase no Cruzeiro, a dupla já participou de 35 gols (20 gols e 15 assistências) nesta temporada. Diante disso, os torcedores reagiram a ausência dos jogadores entre os convocados de Ancelotti. Confira abaixo.

Kaio Jorge representou o Brasil nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Para os amistosos contra Coréia do Sul e Japão, Ancelotti optou por dar uma oportunidade ao atacante Igor Jesus, ex-Botafogo. Além dele, Estevão, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Vini Jr, Rodrygo, Richarlison e Matheus Cunha são opções para o ataque da Seleção Brasileira.

Entre os jogadores que atuam no Brasil, Carlo Ancelotti optou por chamar Fabrício Bruno, companheiro de Kaio de Jorge, e Hugo Souza, goleiro do Corinthians.

Confira a lista de convocados de Carlo Ancelotti

Goleiros

Bento - Al Nassr

Ederson - Fenerbahçe

Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Caio Henrique - Monaco

Carlos Augusto - Inter de Milão

Douglas Santos - Zenit

Militão - Real Madrid

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal

Beraldo - PSG

Vanderson - Monaco

Wesley - Roma

Meias

André - Wolverhampton

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

João Gomes - Wolverhampton

Joelinton - Newcastle

Paquetá - West Ham

Atacantes

Estêvão - Chelsea

Gabriel Martinelli - Arsenal

Igor Jesus - Nottingham Forest

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - Manchester United

Richarlison - Tottenham

Rodrygo - Real Madrid

Vini Jr - Real Madrid

