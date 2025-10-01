Torcedores reagem a ausência de destaque do Brasileirão na lista de Ancelotti: ‘Não dá’
Jogador ficou fora dos amistosos contra Japão e Coréia do Sul
O técnico Carlo Ancelotti definiu os 23 convocados para defender a Seleção Brasileira, nos jogos contra Coréia do Sul e Japão, nos próximos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. No entanto, os torcedores contestaram a ausência de Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, na lista do comandante italiano.
Além do atacante, os torcedores também questionaram a ausência de Matheus Pereira. Em ótima fase no Cruzeiro, a dupla já participou de 35 gols (20 gols e 15 assistências) nesta temporada. Diante disso, os torcedores reagiram a ausência dos jogadores entre os convocados de Ancelotti. Confira abaixo.
Kaio Jorge representou o Brasil nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Para os amistosos contra Coréia do Sul e Japão, Ancelotti optou por dar uma oportunidade ao atacante Igor Jesus, ex-Botafogo. Além dele, Estevão, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Vini Jr, Rodrygo, Richarlison e Matheus Cunha são opções para o ataque da Seleção Brasileira.
Entre os jogadores que atuam no Brasil, Carlo Ancelotti optou por chamar Fabrício Bruno, companheiro de Kaio de Jorge, e Hugo Souza, goleiro do Corinthians.
Confira a lista de convocados de Carlo Ancelotti
Goleiros
Bento - Al Nassr
Ederson - Fenerbahçe
Hugo Souza - Corinthians
Defensores
Caio Henrique - Monaco
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Militão - Real Madrid
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Beraldo - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma
Meias
André - Wolverhampton
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
João Gomes - Wolverhampton
Joelinton - Newcastle
Paquetá - West Ham
Atacantes
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
Igor Jesus - Nottingham Forest
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - Manchester United
Richarlison - Tottenham
Rodrygo - Real Madrid
Vini Jr - Real Madrid
