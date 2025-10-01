O jornalista Paulo César Vasconcellos criticou a ausência de jovens talentos na lista de convocados de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Coréia do Sul e Japão, nesta quarta-feira (01). Segundo ele, a Seleção Brasileira abandonou a ideia de atuar com jogadores de qualidade no meio, diante de uma opção das categorias de base no Brasil.

Para o jornalista, esse problema persiste desde a época do técnico Tite sob o comando da Seleção Brasileira. PC comparou ainda os jogadores brasileiros com os titulares da seleção de Portugal e destacou que os europeus levam grande vantagem.

- O Brasil abandonou há tempos a ideia de formar, no meio-campo, jogadores com um pouco mais de refinamento, com um pouco mais de compreensão do jogo, capazes de desestabilizar o time adversário. Isso foi uma opção das divisões de base do futebol brasileiro. Já é um problema da Seleção Brasileira desde a época do Tite. Se fizer uma comparação com jogadores do meio-campo da seleção de Portugal, os portugueses levam enorme vantagem. Tudo isso é resultado da negligência das divisões de base do Brasil para esse tipo de jogador - disse PC Vasconcellos.

Para os dois amistosos contra as seleções asiáticas, Ancelotti convocou seis meias, sendo cinco jogadores com mais poder de marcação para a Seleção Brasileira. Apenas Lucas Paquetá tem a característica de desestabilizar a equipe adversária.

Confira os convocados de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira

Goleiros

Bento - Al Nassr

Ederson - Fenerbahçe

Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Caio Henrique - Monaco

Carlos Augusto - Inter de Milão

Douglas Santos - Zenit

Militão - Real Madrid

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal

Beraldo - PSG

Vanderson - Monaco

Wesley - Roma

Meias

André - Wolverhampton

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

João Gomes - Wolverhampton

Joelinton - Newcastle

Paquetá - West Ham

Atacantes

Estêvão - Chelsea

Gabriel Martinelli - Arsenal

Igor Jesus - Nottingham Forest

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - Manchester United

Richarlison - Tottenham

Rodrygo - Real Madrid

Vini Jr - Real Madrid

