Jornalista critica ausência de talentos na Seleção e elege culpados: ‘Abandonou’
Ancelotti anunciou os convocados para os amistosos contra Japão e Coréia do Sul
- Matéria
- Mais Notícias
O jornalista Paulo César Vasconcellos criticou a ausência de jovens talentos na lista de convocados de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Coréia do Sul e Japão, nesta quarta-feira (01). Segundo ele, a Seleção Brasileira abandonou a ideia de atuar com jogadores de qualidade no meio, diante de uma opção das categorias de base no Brasil.
Carlo Ancelotti sobre convocação da Seleção: ‘Não é uma lista definitiva’
Seleção Brasileira
Ancelotti cita Pedro, do Flamengo, em convocação da Seleção Brasileira
Flamengo
Dois convocados inéditos na Seleção de Ancelotti agitam web: ‘Merecedor’
Fora de Campo
Torcedores reagem a ausência de destaque do Brasileirão na Seleção: ‘Não dá’
Para o jornalista, esse problema persiste desde a época do técnico Tite sob o comando da Seleção Brasileira. PC comparou ainda os jogadores brasileiros com os titulares da seleção de Portugal e destacou que os europeus levam grande vantagem.
- O Brasil abandonou há tempos a ideia de formar, no meio-campo, jogadores com um pouco mais de refinamento, com um pouco mais de compreensão do jogo, capazes de desestabilizar o time adversário. Isso foi uma opção das divisões de base do futebol brasileiro. Já é um problema da Seleção Brasileira desde a época do Tite. Se fizer uma comparação com jogadores do meio-campo da seleção de Portugal, os portugueses levam enorme vantagem. Tudo isso é resultado da negligência das divisões de base do Brasil para esse tipo de jogador - disse PC Vasconcellos.
Para os dois amistosos contra as seleções asiáticas, Ancelotti convocou seis meias, sendo cinco jogadores com mais poder de marcação para a Seleção Brasileira. Apenas Lucas Paquetá tem a característica de desestabilizar a equipe adversária.
➡️Veja todas as notícias sobre a Seleção Brasileira
Confira os convocados de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira
Goleiros
Bento - Al Nassr
Ederson - Fenerbahçe
Hugo Souza - Corinthians
Defensores
Caio Henrique - Monaco
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Militão - Real Madrid
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Beraldo - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma
Meias
André - Wolverhampton
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
João Gomes - Wolverhampton
Joelinton - Newcastle
Paquetá - West Ham
➡️Dois convocados inéditos na Seleção de Ancelotti agitam web: ‘Merecedor’
Atacantes
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
Igor Jesus - Nottingham Forest
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - Manchester United
Richarlison - Tottenham
Rodrygo - Real Madrid
Vini Jr - Real Madrid
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias