Ancelotti cita Pedro, do Flamengo, em convocação da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti divulgou a lista de convocados da Seleção Brasileira na tarde desta quarta-feira (1°), na sede da CBF, no Rio de Janeio (RJ). Apesar de não chamar jogadores do Flamengo para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão, o técnico italiano abordou o nome de Pedro na coletiva de imprensa. Ancelotti afirmou que o camisa 9 do time carioca tem caracteríscitas parecidas com a de Igor Jesus, que foi concovado.

- João Pedro tem um pequeno problema físico. Não está 100%. Preferimos que ele se recupere tranquilamente nesta Data Fifa seu melhor nível. Tem um problema de caráter físico. O Igor Jesus é um atacante que tem uma característica bem distinta. Creio que a Seleção, em uma competição importante como a Copa, tem de ter um centroavante com essa característica. Forte na área, de cabeça, que luta muito, tem qualidade nos duelos - iniciou Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- Vi o jogo do Igor Jesus contra o Betis. Gosto muito do seu jogo, por isso chamei ele. Eu acho que a Seleção tem de ter outros atacantes deste perfil do Igor Jesus. Pode ser o Kaio Jorge, o Pedro, do Flamengo, um atacante de área, porque às vezes você precisa ter um atacante de área, porque às vezes você tem o controle do jogo e joga muitas bolas à área e precisa ter um atacante com essas características - completou o treinador da Seleção sobre Pedro, do Flamengo.

Seleção: confira a lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti 🟢🟡

Goleiros

Bento - Al Nassr

Ederson - Fenerbahçe

Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Caio Henrique - Monaco

Carlos Augusto - Inter de Milão

Douglas Santos - Zenit

Militão - Real Madrid

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal

Beraldo - PSG

Vanderson - Monaco

Wesley - Roma

Meias

André - Wolverhampton

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

João Gomes - Wolverhampton

Joelinton - Newcastle

Paquetá - West Ham

Atacantes

Estêvão - Chelsea

Gabriel Martinelli - Arsenal

Igor Jesus - Nottingham Forest

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - Manchester United

Richarlison - Tottenham

Rodrygo - Real Madrid

Vini Jr - Real Madrid

