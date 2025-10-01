menu hamburguer
Ancelotti cita Pedro, do Flamengo, em convocação da Seleção Brasileira

Camisa 9 foi lembrado pelo treinador na coletiva de imprensa após a divulgação da lista

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
15:52
Pedro em comemoração pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraPedro em comemoração pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Carlo Ancelotti divulgou a lista de convocados da Seleção Brasileira na tarde desta quarta-feira (1°), na sede da CBF, no Rio de Janeio (RJ). Apesar de não chamar jogadores do Flamengo para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão, o técnico italiano abordou o nome de Pedro na coletiva de imprensa. Ancelotti afirmou que o camisa 9 do time carioca tem caracteríscitas parecidas com a de Igor Jesus, que foi concovado.

- João Pedro tem um pequeno problema físico. Não está 100%. Preferimos que ele se recupere tranquilamente nesta Data Fifa seu melhor nível. Tem um problema de caráter físico. O Igor Jesus é um atacante que tem uma característica bem distinta. Creio que a Seleção, em uma competição importante como a Copa, tem de ter um centroavante com essa característica. Forte na área, de cabeça, que luta muito, tem qualidade nos duelos - iniciou Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- Vi o jogo do Igor Jesus contra o Betis. Gosto muito do seu jogo, por isso chamei ele. Eu acho que a Seleção tem de ter outros atacantes deste perfil do Igor Jesus. Pode ser o Kaio Jorge, o Pedro, do Flamengo, um atacante de área, porque às vezes você precisa ter um atacante de área, porque às vezes você tem o controle do jogo e joga muitas bolas à área e precisa ter um atacante com essas características - completou o treinador da Seleção sobre Pedro, do Flamengo.

Seleção: confira a lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti 🟢🟡

Goleiros

Bento - Al Nassr
Ederson - Fenerbahçe
Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Caio Henrique - Monaco
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Militão - Real Madrid
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Beraldo - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma

Meias

André - Wolverhampton
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
João Gomes - Wolverhampton
Joelinton - Newcastle
Paquetá - West Ham

Atacantes

Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
Igor Jesus - Nottingham Forest
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - Manchester United
Richarlison - Tottenham
Rodrygo - Real Madrid
Vini Jr - Real Madrid

