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Rivais reagem à classificação do Corinthians na Liberta: 'Tristeza'

Timão venceu o Rosário Central por 1 a 0 nesta quinta-feira (21)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
21/08/2026 07:05
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Corinthians avançou na Libertadores
Corinthians avançou na Libertadores (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

O Corinthians venceu o Rosário Central por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (21), e garantiu a classificação para as quartas de final da Libertadores. Nas redes sociais, torcedores rivais reagiram ao triunfo do Timão.

O gol da classificação foi marcado por Breno Bidon, após assistência de Memphis Depay. Classificado, o Corinthians enfrenta o Estudiantes, novamente da Argentina, na próxima fase da competição. Os jogos das quartas de final serão disputados entre 8 e 10 de setembro, na ida, e entre 15 e 17 de setembro, na volta.

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➡️Retorno de Memphis agita torcida do Corinthians: 'Ficou claro'

Nas redes sociais, alguns torcedores de clubes rivais debocharam do avanço do Corinthians, mas outros reconheceram que o time comandado por Fernando Diniz vem forte na sequência do torneio. Veja os comentários abaixo:

Memphis comemora assistência em gol do Corinthians na Libertadores
Memphis comemora assistência em gol do Corinthians na Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Veja os comentários sobre o Timão

Como foi o jogo do Corinthians

A primeira etapa das duas equipes foi de pouca qualidade técnica. Apesar do esforço de ambos os times, Corinthians e Rosario Central não conseguiram criar grandes chances ou oferecer perigo. Pelo lado do Timão, a principal oportunidade ocorreu aos 13 minutos, quando o atacante Kaio César mandou uma bomba, mas viu Ledesma se esticar para fazer a defesa. Já o time argentino tentou levar perigo em bolas paradas, mas sem grande efetividade.

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Aos 12 minutos do segundo tempo, o Corinthians sofreu um duro golpe na partida. O volante Raniele foi expulso após recomendação do VAR por acertar a coxa do atacante Copetti com as travas da chuteira. Mesmo com a necessidade de priorizar a marcação, o Timão contou com o protagonismo de Memphis Depay. O atacante cobrou falta para a área, Breno Bidon desviou e marcou o gol que garantiu a classificação da equipe.

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Aos 34 minutos, Memphis Depay cruzou no primeiro pau, e Breno Bidon desviou para abrir o placar para o Corinthians. Com um jogador a menos, o Timão passou a se segurar para garantir a classificação.

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