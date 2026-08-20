Retorno de Memphis agita torcida do Corinthians: 'Ficou claro' Astro deu assistência e ajudou na classificação do Timão

O Corinthians venceu o Rosário Central por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (20), em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. Nas redes sociais, o retorno de Memphis chamou muita atenção de torcedores.

O jogo estava difícil, o Timão com um jogador a menos, até que Fernando Diniz chama Memphis no banco de reservas. O camisa 10 precisou de poucos minutos para bater uma falta precisa. Breno Bidon completou e marcou o gol da vitória em Corinthians x Rosário Central.

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Nas redes sociais, torcedores do Timão foram à loucura com o retorno do astro depois da novela da renovação. Veja os comentários abaixo:

Memphis comemora assistência em gol do Corinthians na Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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Como foi o jogo do Corinthians

A primeira etapa das duas equipes foi de pouca qualidade técnica. Apesar do esforço de ambos os times, Corinthians e Rosario Central não conseguiram criar grandes chances ou oferecer perigo. Pelo lado do Timão, a principal oportunidade ocorreu aos 13 minutos, quando o atacante Kaio César mandou uma bomba, mas viu Ledesma se esticar para fazer a defesa. Já o time argentino tentou levar perigo em bolas paradas, mas sem grande efetividade.

Aos 12 minutos do segundo tempo, o Corinthians sofreu um duro golpe na partida. O volante Raniele foi expulso após recomendação do VAR por acertar a coxa do atacante Copetti com as travas da chuteira. Mesmo com a necessidade de priorizar a marcação, o Timão contou com o protagonismo de Memphis Depay. O atacante cobrou falta para a área, Breno Bidon desviou e marcou o gol que garantiu a classificação da equipe.

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Aos 34 minutos, Memphis Depay cruzou no primeiro pau, e Breno Bidon desviou para abrir o placar para o Corinthians. Com um jogador a menos, o Timão passou a se segurar para garantir a classificação.