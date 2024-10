Renato Maurício Prado escreveu sobre Filipe Luís, do Flamengo, em sua coluna no UOL (Foto: Reprodução/UOL Esporte)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 11:41 • Rio de Janeiro

O crítico comentarista Renato Maurício Prado deixou a "casca" de lado e se rendeu a Filipe Luís no comando técnico do Flamengo. Rasgando elogios as 'cartas na manga' do treinador contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, no último domingo (20), o comentarista se mostrou satisfeito com novo comando do Rubro-Negro.

Filipe Luís em Corinthians x Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- Quando Bruno Henrique foi expulso, e Filipe Luís colocou o zagueiro Fabrício Bruno no lugar de Gabriel, confesso, tomei um susto e não gostei. Enlouqueceu, pensei. Tolinho, eu. Com uma linha defensiva de cinco, Filipe anulou 99% das ações ofensivas do Corinthians e o Flamengo segurou o 0 a 0 sem sustos - escreveu Renato em sua coluna no UOL.

- Filipe Luís, que já confessou ter todos os treinos de Jorge Jesus anotados, com certeza, tem também os de Diego Simeone, seu treinador anos a fio, no Atlético de Madri. E se, no primeiro jogo, no Maracanã, emulou o Mister, foi usando os ensinamentos do último que conseguiu chegar à final da Copa do Brasil. Uma bela carta na manga. Esperemos as próximas - concluiu.

Classificação heroica

O Flamengo empatou por 0 x 0 com o Corinthians neste domingo (20) e avançou à decisão da Copa Do Brasil. Mesmo com um homem a menos desde os 30 minutos da primeira etapa, a equipe carioca administrou a pressão do adversário e, agora, encara o Atlético-MG na decisão da competição.

O que vem por aí?

No Campeonato Brasileiro, o próximo confronto da equipe de Filipe Luís é contra o Juventude, no sábado (26). Na decisão da Copa do Brasil, classificado, o Flamengo encara o Atlético-MG.