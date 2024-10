Jorge Valdívia em Palmeiras x Corinthians pela semifinal do Paulistão (Foto: Cesar Greco/Fotoarena)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 11:10 • Rio de Janeiro

Jorge Valdivia, ídolo do Palmeiras, foi preso no Chile na manhã desta terça-feira (22) após denúncia de crime sexual. O ex-jogador de 41 anos negou veementemente as acusações e afirmou que cooperará com as investigações do Ministério Público.

- Tive uma relação consensual com uma mulher adulta, e por isso vou colocar-me à disposição do Ministério Público amanhã de manhã logo cedo. Nego de modo veemente ter agredido sexualmente qualquer pessoa - declarou Valdivia.

Valdivia durante treinamento do Palmeiras, na Barra Funda (Foto: Cesar Greco/Fotoarena)

Jorge Valdivia esteve na conhecida 'Geração Dourada' do Chile que conquistou o bi-campeonato da Copa América em 2015 e 2016, ano do centenário. Com passagens por Colo Colo, Palmeiras, Al-Wahda, Rayo Vallecano e outros, o ex-jogador deixou os gramados em julho de 2022 e passou a dedicar-se aos comentários esportivos na televisão.

Segundo a imprensa chilena, a vítima do ex-jogador seria uma tatuadora, que no último domingo se encontrou com Valdivia em um restaurante, em Providencia, no Chile.

De acordo com a mulher, os dois haviam consumido bebidas alcoólicas e a última coisa que ela se lembra é ter acordado em casa com dores na região genital. Câmeras de segurança do prédio mostram a vítima e Valdívia chegando juntos no local.