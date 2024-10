Entenda por que o nome de Felipe Melo viralizou após Corinthians x Flamengo (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 15:06 • Rio de Janeiro (RJ)

O nome do zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, voltou aos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (20). O motivo? A expulsão do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, após entrada dura no lateral Matheuzinho, do Corinthians. Veja as reações!

O lance aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo na Neo Química Arena. O lateral do Corinthians precisou enfaixar a cabeça após a falta de Bruno Henrique. Após a expulsão do atacante do Flamengo, o técnico Filipe Luis tirou Gabigol e colocou o zagueiro Fabrício Bruno na partida.

Nome de Felipe Melo viralizou após Corinthians x Flamengo (Foto: MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Histórico de Felipe Melo prejudica

Felipe Melo é conhecido desde o início da carreira por ser um jogador que não perde a viagem nas divididas. Por conta disso, o jogador ficou conhecido por ser "violento" por parte das torcidas do país. A cada lance mais pesado, o nome de Felipe volta à pauta.

O histórico de controvérsias ao longo da carreira também ajudou a moldar essa imagem, com os mais marcantes acontecendo pela Inter de Milão, em uma entrada em Lucas Biglia que rendeu três jogos de suspensão, e pela Seleção Brasileira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010. Na ocasião, Felipe acabou expulso após falha em Arjen Robben. O Brasil perdeu para a Holanda e acabou eliminado da Copa.