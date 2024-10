Filipe Luís é alvo de grandes elogios por parte de jornal espanhol

Filipe Luís tem apenas quatro jogos no comando do Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 13:46 • Rio de Janeiro

Filipe Luís conduziu o Flamengo a mais uma final de Copa do Brasil de sua história. Em seu quarto jogo à frente da equipe profissional, o agora treinador segurou o Corinthians na Neo Química Arena mesmo com um a menos em campo durante cerca de dois terços do confronto - Bruno Henrique foi expulso ainda na primeira etapa.

As mexidas realizadas pelo ex-lateral, mesmo recuando a equipe, mantiveram o adversário longe da área e com dificuldades de criar. O empate sem gols permaneceu no marcador, e a vitória por 1 a 0 no Maracanã foi crucial para a classificação rubro-negra.

A grande estratégia montada por Filipe repercutiu não só entre os torcedores, mas também na imprensa internacional. O jornal espanhol "Sport" rasgou elogios à postura do comandante na beira do campo, mesmo diante de um momento turbulento vivido pelos cariocas.

- Colocaram Filipe Luís em uma fogueira. Tinha tudo para fracassar. Com somente 39 anos, foi nomeado treinador de um Flamengo em decomposição. Porém, teve o mérito de conduzir tranquilamente um vestiário com muitas "vacas sagradas", e que conhece perfeitamente, já que foram seus companheiros. O que poderia ter sido um problema ou uma circunstância desfavorável se transformou em um ponto forte - afirmou o periódico.

No texto redigido pelo "As", também foram incluídas críticas ao formato de trabalho do técnico anterior, Tite, que deixou o clube sob fortes críticas da torcida.

- Sem fazer um grande jogo, o Flamengo teve capacidade de resiliência e superação para se sobrepor à expulsão de Bruno Henrique. Ao menos, Filipe imprimiu em sua equipe um dos atributos competitivos, absolutamente necessários em eliminatórias de ida e volta, que Tite não foi capaz de incluir a um elenco experiente e caro - completou o jornal.

Agora, Filipe buscará seu primeiro título como técnico da equipe profissional. Nos dias 3 e 10 de novembro, o Flamengo duela com o Atlético-MG na decisão da Copa do Brasil, em busca do quinto título de sua história na competição.

