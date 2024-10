Corinthians x Flamengo: semifinal da Copa do Brasil bate recorde de audiência

Garro jogador do Corinthians disputa lance com De Arrascaeta jogador do Flamengo durante partida no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Copa Do Brasil 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 19:17 • Rio de Janeiro

O confronto entre Flamengo e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, do último domingo (20), rendeu recorde de transmissão para a TV Globo. O empate sem gols entre as equipes, que garantiu a equipe rubro-negra na final do torneio nacional gerou a maior audiência da competição para a emissora nesta temporada em São Paulo e Rio de Janeiro.

➡️‘Flaesposas’ tem nova liderança após fim do casamento de Everton Cebolinha

➡️Isaquias Queiroz lamenta morte de jovens remadores

De acordo com dados divulgados pelo próprio canal, em território paulista, a partida obteve 27 pontos de audiência e 44% de share. O resultado ficou 59% (+10 pontos) acima da média da faixa nos últimos quatro domingos. De quebra, o jogo se tornou a maior audiência da Copa do Brasil desde 24/9/2023. Na ocasião, o São Paulo e Flamengo decidiram o torneio. O tricolor se consagrou campeão da edição.

Além disso, a semifinal deste ano entre a equipe paulista e carioca foi a segunda maior desta temporada. O confronto ficou atrás apenas do amistoso entre Brasil e Estados Unidos, disputado no dia 12 de junho, antes da disputa da Copa América.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já no Rio de Janeiro, o confronto decisivo teve 32 pontos de audiência e 50% de share, dobrando (+16 pontos) a média da faixa dos quatro domingos anteriores. Os números igualaram o recorde do futebol nesta temporada e a maior audiência desde 21/11/2023, quando Brasil e Argentina se enfrentaram pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 no Maracanã.