Neo Química Arena recebeu Corinthians x Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Em sua coluna para o UOL, o jornalista Mauro Cezar comentou sobre a conduta dos torcedores do Corinthians no que envolveu a semifinal da Copa Do Brasil: 'um mundo de fantasia'. Um dos fatores mencionados pelo colunista no texto foi o apoio da torcida alvinegra na Neo Química Arena que, para ele, deixou a desejar.

➡️Saiba como fica a situação de Hugo Souza no Corinthians

- Os corintianos passaram as últimas semanas mergulhados num mundo de fantasia. Nele, os problemas financeiros não tinham importância, a zona do rebaixamento não é grande ameaça, e o time eliminaria o Flamengo na Copa do Brasil - iniciou Mauro.

- Depois de 63 minutos jogando com um homem a mais, em casa, com estádio cheio, torcida na maior parte do tempo calada e condições de chegar à final do certame, pelo menos em tese, o que se viu? Algo distante disso - concluiu.

➡️Corinthians x Flamengo na Copa do Brasil foi interrompido por motivo inusitado

O empate sem gols garantiu a classificação do Flamengo para a decisão da Copa Do Brasil. Mesmo com um homem a mais desde os 30 minutos da primeira etapa, o Corinthians não conseguiu marcar na baliza adversária. Agora o Corinthians concentra seus esforços na Sul-Americana e na luta contra o rebaixamento no {Campeonato Brasileiro}.

Corinthians terá sequência dedecisões no Brasileirão e Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)