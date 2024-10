Luiz Henrique: conheça nova namorada do atacante do Botafogo

Luiz Henrique jogador do Botafogo durante partida contra o Bahia no estadio Engenhao pelo campeonato Copa Do Brasil 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro

O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, assumiu o relacionamento com a influenciadora Tammy Parisoto, no último sábado (19). A confirmação da relação aconteceu através de uma postagem nas redes sociais do jogador. Saiba com o Lance! quem é a nova namorada do atleta.

Tammy é natural da cidade de Uva de Jundiaí (SP). Nas redes sociais, ela tem mais de 23 mil de seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos de moda e viagem. No perfil, a influenciadora também mostra experiências em restaurantes sofisticados, praias paradisíacas e festas de luxo.

O relacionamento com Luiz Henrique não é o primeiro da modelo com um jogador de futebol. Ela já viveu um romance com o ex-jogador Eduardo Praes, com quem teve uma filha, Serena, de 10 anos de idade. Além dele, Tammy também já chegou a viver um affair com Antony, atual atacante do Manchester United, da Inglaterra.

Em 2022, a influenciadora foi figura presente no noticiário ao participar de um grupo de brasileiros que buscavam deixar Kiev, na Ucrânia, no início da Guerra do país contra a Rússia. Na ocasião, a modelo apareceu pedindo ajuda para a Embaixada Brasileira para deixar a zona de combate. No período, ela era noiva de Fernando Santos, ex-Shakthtar Donetsk.

Tammy Parisoto, namorada de Luiz Henrique, em jatinho particular (Foto: Reprodução/Instagram)

Início de namoro com Luiz Henrique

A revelação do namoro com a modelo aconteceu no último sábado. A novidade foi revelado pelo próprio Luiz Henrique, que realizou uma publicação nas redes sociais para compartilhar o novo relacionamento. Vale lembrar, que o anúncio aconteceu semanas depois da a polêmica com a ex-namorada, Carolina Andrade.

Mãe de Analu, única filha de Luiz Henrique, Carolina Andrade causou polêmica nas redes sociais no último mês. Durante jogo da Seleção Brasileira, a ex do jogador usou as redes sociais afirmando que o atleta teria levado uma amante para acompanhar Brasil x Equador, no Couto Pereira.